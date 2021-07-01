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鳳山大樓爆群聚 藍營批防疫不力「市長不要想太多」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄鳳山大樓爆發群聚感染，國民黨高市黨團認為市府未落實疫調與匡列隔離等防疫工作。圖／本報資料照
高雄鳳山大樓爆發群聚感染，國民黨高市黨團認為市府未落實疫調與匡列隔離等防疫工作。圖／本報資料照

高雄鳳山大樓爆發群聚感染，高雄藍營人士質疑未落實疫調導致疫情擴散。高市議會國民黨團今天表示，這棟大樓在6月23日即發現仁武群聚確診者，市長陳其邁只顧著抨擊新北恩主公醫院，沒有全面清消、疫調與隔離，先擺爛、後蓋牌，應修正防疫心態。總召童燕珍說，陳其邁心裡應該以高雄市民為念，不要想太多，更不能對防疫工作掉以輕心。

高市議員黃紹庭昨晚率先質疑，仁武案疫調不確實才爆鳳山「案外案」。黃認為，鳳山大樓的染疫者住在3樓，「傳染來源」則是住在7樓，高市府對仁武案例的疫調明顯有失誤，鳳山大樓的匡列、採檢並不確實，所以才會導致未能在第一時間將3樓的染疫者及時發現。

今天國民黨團也發稿批評說，鳳山大樓的仁武群聚確診者在6月23日確診，當天陳其邁抨擊恩主公醫院「沒疫調、沒隔離」，沒有立即全面清消和疫調、隔離工作，延宕一週後該大樓再出現確診者，這時候才採取霹靂隔離手段，難道不會太慢？

黨團指出，鳳山大樓事件有很多名嘴、側翼、網紅、友邁人士跳出來護航，連兩鬢發白都被拿來造神。總召童燕珍認為，鳳山大樓事件完全沒做到快速疫調、匡列隔離與降低風險，「陳其邁心裡應該以高雄市民為念，不要想太多，更不能對防疫工作掉以輕心」。

陳其邁 高雄市

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