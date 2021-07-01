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高雄接種站湧現莫德納施打潮 市民：不敢打AZ疫苗

中央社 / 高雄1日電

高市府今天下午1時起針對75歲以上長者補打莫德納疫苗，各大接種站陸續湧現施打潮，有長者因醫囑選擇莫德納，也有不少人之前不願施打AZ疫苗，特地等到莫德納施打。

高雄市6月15日起即開放75歲以上長輩施打新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫苗，但之前因只有AZ疫苗，加上幾波大雨，讓施打率從6、7成下滑至約3成。

高雄市政府今天下午1時起，開放75歲以上長者施打莫德納疫苗，加上今天高雄氣候晴朗，各地接種站陸續湧現施打潮，許多長者在子女陪同下前來施打。

市民陳小姐陪76歲母親到左營區巨蛋接種站施打疫苗，陳小姐說，因為母親有心血管疾病，在醫生的建議下，選擇莫德納施打。

市民李先生則推著坐輪椅的83歲母親前來巨蛋接種站，李先生說，因為之前不敢打AZ疫苗，這次說有莫德納，才帶母親來打。一名陪伴79歲母親打疫苗的男子也說，不敢打AZ疫苗，「死了那麼多人，你會打嗎？」

衛生局表示，高雄市今天收到獲配的莫德納疫苗7萬2100劑，下午針對75歲以上長者補打，預估施打情形踴躍；7月2日至4日再往下開放72歲到74歲，約6、7萬名長者施打。

衛生局指出，今天起至7月4日設立社區接種站施打莫德納，今天有約14個社區接種站，明天將增至45站，另有醫療院所等也協助施打。

AZ疫苗 衛生局 莫德納疫苗

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