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原油汙染海岸屏東縣府要罰 中油：清汙為先將陳述意見

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
6月22日中油公司大林煉油廠外海2號浮筒油輪卸油時，內串蛇管第七節破裂造成油洩漏，汙染海岸。圖／海保署提供
6月22日中油公司大林煉油廠外海2號浮筒油輪卸油時，內串蛇管第七節破裂造成油洩漏，汙染海岸。圖／海保署提供

台灣中油公司大林煉油廠外海卸油浮筒管線破裂導致原油外洩汙染案，因油汙漂散污汙屏東縣琉球、恆春海岸及漁港，屏東縣府今天表示，將依海洋汙染防治法及漁港法等相關法令，研議對中油開罰。中油大林煉油廠表示，目前還是以清理油汙為優先要務，開罰部分會向屏東縣環保局陳述意見。

6月22日凌晨中油大林廠外海卸油浮筒於發生油管破裂，重油洩漏汙染海域，後來油汙漂上岸，汙染琉球鄉小琉球漁港、大福漁港、杉福漁港及恆春鎮山海、紅柴坑等5個漁港港區。

屏東縣府指出，將依漁港法處每個漁港10萬元以上、50萬元以下罰鍰，及依海洋汙染防治法處30萬元以上，150萬元以下罰鍰。另針對汙染縣府所公告的琉球水產動植物保育區範圍生態棲息地部分，依漁業法裁處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

中油大林廠長廖本源表示，目前琉球海岸汙染已完成清理，7月7日海保署、縣府環保局與琉球鄉公所要會勘清理結果；恆春山海部分也完成了85%以上，因為此處多珊瑚孔隙，正抽海水以水柱沖淨，預計7月4、5日可以完成。中油目前以清理油汙為優先要務，縣府要開罰之事，中油也會陳述相關意見，事故當天海象實在太差，浪高超過2公尺，請縣府能參考。

屏東縣 中油 小琉球

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