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「無名氏」捐一千萬給高雄市政府 全數投入防疫

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員邱俊憲（左）今早代表慈善團體捐款一千萬給社會局長謝琍琍（右）。圖／市議員邱俊憲提供
高市議員邱俊憲（左）今早代表慈善團體捐款一千萬給社會局長謝琍琍（右）。圖／市議員邱俊憲提供

有感於政府防疫辛苦，高市議員邱俊憲今早代表不願具名的機構捐款1千萬給高雄市政府，這筆善款由社會局長謝琍琍代表收下。社會局表示，對方指定要用於防疫工作，將會同衛生局商討未來用途，感謝市民支持市府防疫。

高市議員邱俊憲日前接獲來電，對方告知想捐款1千萬給高雄市政府，但行善舉動不想曝光，盼透過邱協助轉贈，並轉達把錢用在防疫項目。

「工作計畫能等，防疫工作不能等」邱俊憲說，他與捐款團體互動多年，該團體向來關懷地方關懷弱勢族群，這筆善款原本有預定用途，有感政府防疫辛苦，率先捐款給市府運用，他個人也從未遇過這麼多善款，嚇好大一跳。

邱說，捐款團體用行動支持政府防疫，期盼大家共同努力做好防疫，能夠早日結束疫情肆虐，大家生活回歸正常。

慈聯社會福利基金會董事長蔡嘉賓上月捐款100萬元給市府當防疫基金，近來陸續都有面額不一的捐款。社會局表示，之前1百萬已交衛生局購買防疫物資，今天這筆捐款也是指定防疫專用，要跟衛生局進一步討論才能決定用途。

捐款 衛生局

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