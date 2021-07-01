國民黨贈金門防護衣物 籲中央速部署二代疫苗

中國國民黨金門縣黨部主委石兆瑉今天率同縣黨部人員到金門縣立體育館大型接種站，代表國民黨捐贈防疫物資給縣府防疫團隊，並籲請中央政府儘速部署二代疫苗。

這批防疫物資包含防護衣500件、快篩劑1170個、護目鏡2700個和防護面罩2600個，由金門縣長楊鎮浯代表接受；在與會者高呼「防疫我加一、一起挺金門」口號聲中，這批物資捐贈給第一線防疫人員使用。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情未歇，石兆瑉表示，防疫工作刻不容緩，國民黨主席江啟臣及秘書長李乾龍籌募各項防疫醫療物資，在各界善心人士、團體及企業響應下，募得醫療用護目鏡4萬個、醫療防護面罩4萬個、警消防護衣1萬件、快篩劑1萬劑等，迅速提供給需要的執政縣市政府分配運用。

石兆瑉感謝楊鎮浯在疫情嚴峻時刻，帶領縣府團隊為金門的防疫工作超前部署，守住金門這片淨土，讓居民能在艱困環境下安心健康生活；石兆瑉也對在台灣第一線為金門鄉親爭取資源的立委陳玉珍致意。

楊鎮浯表示，金門現在雖零確診，但絕不能掉以輕心，面對多變的疫情，防疫團隊金門鄉親嚴格把關，期盼中央授權依實際需求開放接種對象，並希望能爭取到足額劑量的莫德納疫苗，提供地區孕婦及特殊狀況民眾施打。

此外，面對新一波Delta變種病毒，國民黨金門縣黨部籲請中央儘速部署二代疫苗，提高全台疫苗接種覆蓋率。