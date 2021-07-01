3000噸級宜蘭艦協力 共同防堵馬祖海域大陸抽砂船

防範大陸抽砂船靠近馬祖附近海域破壞海底電纜，海巡署派3000噸級宜蘭艦聯合威力掃蕩，防堵大陸漁船、抽砂船越界並嚴防疫情破口。

海巡署第十一巡防區指揮部統合第十（馬祖）海巡隊巡防艇能量，利用北區機動海巡隊3000噸級宜蘭艦，6月29日起在馬祖瀏泉礁週邊及北竿螺蚌山東北方海域展開聯合威力掃蕩，防堵大陸漁船、抽砂船越界。

聯防掃蕩勤務由巡防區指揮部主任熊同中親上宜蘭艦坐鎮指揮，利用大型巡防艦續航力高、耐浪性佳優點，強勢驅離非法船隻，結合巡防艇靈活、快速性能追緝達嚇阻成效，艦艇為3000噸級宜蘭艦及馬祖海巡隊5艘巡防艇，共計1艦5艇執行任務。

馬祖海巡隊表示，目前共驅離越界陸籍抽砂船3艘、勸離限制水域外抽砂船16艘，並保護馬祖海洋環境及海底電纜安全。

海巡署表示，疫情當前，為有效阻絕新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情入侵，將採綿密不間斷執勤，守護海洋，更要守護國人健康，漁民在海上作業發生狀況或發現大陸抽砂船、漁船入侵馬祖海域，請撥打海巡118服務專線，共同協力保護當地海域生態。