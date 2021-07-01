快訊

竹科女感染源不明 6月足跡遍布新北、宜蘭與新竹市

台積電、鴻海購買疫苗8、9月抵台？陳時中回應了

3000噸級宜蘭艦協力 共同防堵馬祖海域大陸抽砂船

中央社 / 連江縣1日電

防範大陸抽砂船靠近馬祖附近海域破壞海底電纜，海巡署派3000噸級宜蘭艦聯合威力掃蕩，防堵大陸漁船、抽砂船越界並嚴防疫情破口。

海巡署第十一巡防區指揮部統合第十（馬祖）海巡隊巡防艇能量，利用北區機動海巡隊3000噸級宜蘭艦，6月29日起在馬祖瀏泉礁週邊及北竿螺蚌山東北方海域展開聯合威力掃蕩，防堵大陸漁船、抽砂船越界。

聯防掃蕩勤務由巡防區指揮部主任熊同中親上宜蘭艦坐鎮指揮，利用大型巡防艦續航力高、耐浪性佳優點，強勢驅離非法船隻，結合巡防艇靈活、快速性能追緝達嚇阻成效，艦艇為3000噸級宜蘭艦及馬祖海巡隊5艘巡防艇，共計1艦5艇執行任務。

馬祖海巡隊表示，目前共驅離越界陸籍抽砂船3艘、勸離限制水域外抽砂船16艘，並保護馬祖海洋環境及海底電纜安全。

海巡署表示，疫情當前，為有效阻絕新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情入侵，將採綿密不間斷執勤，守護海洋，更要守護國人健康，漁民在海上作業發生狀況或發現大陸抽砂船、漁船入侵馬祖海域，請撥打海巡118服務專線，共同協力保護當地海域生態。

海巡署 馬祖 疫情

延伸閱讀

訂台東鴨蛋竟買到大陸貨 台灣女子輸入檢疫物遭送辦

大陸拚碳中和目標 台商喊機遇

大陸50城房市 今年交易估逾25兆元

洪秀柱接受陸媒專訪 批民進黨政治防疫、不尊重專業

相關新聞

鳳山大樓爆群聚 藍營批防疫不力「市長不要想太多」

高雄鳳山大樓爆發群聚感染，高雄藍營人士質疑未落實疫調導致疫情擴散。高市議會國民黨團今天表示，這棟大樓在6月23日即發現仁...

原油汙染海岸屏東縣府要罰 中油：清汙為先將陳述意見

台灣中油公司大林煉油廠外海卸油浮筒管線破裂導致原油外洩汙染案，因油汙漂散污汙屏東縣琉球、恆春海岸及漁港，屏東縣府今天表示...

「無名氏」捐一千萬給高雄市政府 全數投入防疫

有感於政府防疫辛苦，高市議員邱俊憲今早代表不願具名的機構捐款1千萬給高雄市政府，這筆善款由社會局長謝琍琍代表收下。社會局...

減少不必要登山 伍麗華加入部落檢疫站行列

全台三級警戒，屏東縣枋寮鄉、枋山鄉遭Delta變異株侵襲，民眾盡量減少外出。屏東縣原鄉部落自主發起設置檢疫站，原民立委伍...

高市府祭鐵腕封樓引議論 民進黨團：肯定市府魄力

高雄鳳山大樓爆發新冠肺炎群聚感染，市府要求住戶全數入住防疫旅館，作法引發外界議論。高市議會民進黨團表示肯定市府防疫作為，...

景觀工程啟動 高市前鎮漁港可望翻身為國際級漁港

行政院核定60億推動高雄市「前鎮漁港建設專案計畫」，高市府代辦旗津漁港漁業作業碼頭改善、前鎮漁港景觀及休憩環境營造、增設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。