中油洩油污染琉球恆春 屏東縣府研議重罰

台灣中油公司大林廠外海卸油浮筒管線破裂導致原油外洩，油污飄散污染屏東琉球、恆春海岸及漁港，縣府今天表示，將依海洋污染防治法及漁港法等相關法令，研議對中油重罰。

屏東縣政府表示，中油油污事件，除造成屏東縣部分海岸污染外，琉球鄉小琉球漁港、大福漁港、杉福漁港及恆春鎮山海、紅柴坑等5個漁港港區也受到污染。

縣府表示，將研議依漁港法處每個漁港新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰、依海洋污染防治法處30萬元以上150萬元以下罰鍰；另針對污染縣府所公告的琉球水產動植物保育區範圍生態棲息地部分，依漁業法裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

縣府表示，中油大林廠外海卸油浮筒於6月22日凌晨外洩重油至海上，先污染高雄區域後，6月22日近中午時刻，油污上岸污染琉球鄉海岸及漁港，屏東縣府緊急成立油污染應變中心，琉球油污多已清除完成，將污染影響降至最低。

縣府指出，中油公司針對海上殘油未能掌握，導致油污在6月26日清晨漂流污染恆春鎮山海漁港至紅柴坑漁港間海岸及漁港，由中油等單位成立應變中心立即應變除污。

縣府表示，累計至昨天，針對恆春油污中油公司已僱用當地958名人力、75艘船及水上摩托等進行除污作業，並已清理約6.2噸廢棄物，預計於7月4日前可完成初步清除作業。