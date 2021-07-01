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減少不必要登山 伍麗華加入部落檢疫站行列

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣原鄉部落自主發起設置檢疫站，原民立委伍麗華（右）也加入部落防檢疫站值班，伍麗華說，身為部落一分子，善盡部落公民義務。圖／立委伍麗華提供
屏東縣原鄉部落自主發起設置檢疫站，原民立委伍麗華（右）也加入部落防檢疫站值班，伍麗華說，身為部落一分子，善盡部落公民義務。圖／立委伍麗華提供

全台三級警戒屏東縣枋寮鄉、枋山鄉遭Delta變異株侵襲，民眾盡量減少外出。屏東縣原鄉部落自主發起設置檢疫站，原民立委伍麗華也加入部落防檢疫站值班，伍麗華說，身為部落一分子，善盡部落公民義務。

伍麗華的部落是瑪家鄉佳義村，伍麗華說，佳義部落是笠頂山、白賓山爬山聖地，周一到周日都有外地人來爬山，但湧入人潮，沒有成為他們的產業。疫情期間，外地登山客成為大家嚴重困擾。為防堵疫情，部落入口設置檢疫人員，因應登山客，必須從清晨5點就開始排班。從一開始的4個入口，但由於需要動員人力太多，目前已縮減到2個出入口。

伍麗華說，因為立法院休會，她輪值平日上午，8點到11點，當天下著雨，但想要登山的人仍風雨無阻，有的人熟練下車，拿手機掃QR碼，對量額溫的檢疫人員招呼都沒打，立刻上車開走，似乎對這樣防疫站感到無奈。但對照經過徐牧師下車樂捐，有路過的年輕人幫忙拿毛巾將被雨淋濕的桌椅擦乾淨，看著村民冒著染疫風險，她心中很感慨。

佳義村長高勝輝說，部落從5月24日開始排班，從一開始四個出入口，考量人力在兩個出入口設防檢站，佳義國小路口，與佳義村的衛生室入口，每天上午5點排到下午6點，每天分四個時段，一個時段4個人，一天需要16人。

「這也是另類群聚！」高勝輝說，三級警戒，統計平常日約有80人上山，假日高達200多人，指揮中心都希望大家不要移動、不要群聚，他也收到民眾反映，登山客在山上聊天沒有戴口罩，「這樣不是也很危險嗎？」

上個月有山友在大雨來襲仍執意登笠頂山，高勝輝說，當天柔性勸導，但最後仍不幸發生意外，動員搜救人力上山，還有義消搜救時遭蛇咬，他真的無法了解山友的心態。

伍麗華說，三級警戒，部落自主設置檢疫站，她要求政院要提供相關防疫物資、人力。另外疫苗開打，希望各地政府殘劑規畫上，能因地制宜，原鄉部落有設檢疫站，殘劑施打對象，希望能列入自發性到檢疫站人員。

屏東縣原鄉部落自主發起設置檢疫站，原民立委伍麗華（左）也加入部落防檢疫站值班，伍麗華說，身為部落一分子，善盡部落公民義務。圖／立委伍麗華提供
屏東縣原鄉部落自主發起設置檢疫站，原民立委伍麗華（左）也加入部落防檢疫站值班，伍麗華說，身為部落一分子，善盡部落公民義務。圖／立委伍麗華提供
屏東縣原鄉部落自主發起設置檢疫站，原民立委伍麗華（右二）也加入部落防檢疫站值班，伍麗華說，身為部落一分子，善盡部落公民義務。圖／立委伍麗華提供
屏東縣原鄉部落自主發起設置檢疫站，原民立委伍麗華（右二）也加入部落防檢疫站值班，伍麗華說，身為部落一分子，善盡部落公民義務。圖／立委伍麗華提供
屏東縣原鄉部落自主發起設置檢疫站，原民立委伍麗華（右）也加入部落防檢疫站值班，伍麗華說，身為部落一分子，善盡部落公民義務。圖／立委伍麗華提供
屏東縣原鄉部落自主發起設置檢疫站，原民立委伍麗華（右）也加入部落防檢疫站值班，伍麗華說，身為部落一分子，善盡部落公民義務。圖／立委伍麗華提供

伍麗華 屏東縣 三級警戒

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