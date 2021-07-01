高市府祭鐵腕封樓引議論 民進黨團：肯定市府魄力

高雄鳳山大樓爆發新冠肺炎群聚感染，市府要求住戶全數入住防疫旅館，作法引發外界議論。高市議會民進黨團表示肯定市府防疫作為，並表示，現處防疫非常時期，政府必須要拿出專業的判斷與有效的作為，黨團肯定市府的效率與魄力，也盼市民諒解不便。

仁武家庭群聚案衍生至鳳山大樓，市府第一時間針對住戶或鄰近店家民眾的PCR與快篩皆呈陰性，但要求一百多人前往防疫旅館隔離，住戶須負擔部分費用，「封樓」的嚴厲措施也引發外界議論。

民進黨團總召鄭光峰指出，鳳山大樓內出現複數群聚感染，社區內的電梯、通道等環境可能已經受到汙染，再加上社區內住戶眾多，極難一一掌握並控制傳播途徑，如不封樓清消、全數篩檢並另地隔離，恐難有效斬斷傳染鏈。

鄭光峰說，先前鳳山仁惠醫院出現群聚感染，市府憑藉著迅速且嚴格的隔離、疫調與匡列手段化解危機，此次是潛在風險更高的鳳山大樓，當機立斷且祭出鐵腕是必要之舉，近日已有許多醫界人士發聲力挺，民進黨團也要給予市府團隊肯定。