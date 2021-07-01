高雄好家載訂單銷售額破百萬 市府祭外送優惠

高雄市政府經濟發展局今天宣布，市府推出的「高雄好家載」外送服務訂單銷售額破百萬，並將從今天至7月4日，與300家餐飲業者推出滿199元，外送車資補助85元，1.5公里免運費。

「高雄好家載」藉由多元整合與串連，打造防疫互助經濟，上路以來服務擴及餐飲、傳統市場、夜市、全聯、家樂福與農會蔬果箱。經發局今天再宣布，自7月1日起至4日期間，號召300家餐飲業者推出限時滿新台幣199元外送服務，市府補助85元計程車運費，1.5公里免運費。

經發局長廖泰翔指出，「高雄好家載」包含上千家餐飲店家、11處市場夜市以及22家全聯、家樂福分店，7月1日起再推出4天限時優惠，只要選擇專區標示訂購199元免運店家，選擇外送並以電子支付，市府就補助計程車外送車資85元。

廖泰翔表示，目前「好家載」上路即將滿月，已有近千家店家參與計畫，迄今累計超過千筆訂單、銷售額破百萬元。他透露，除了餐飲店家外，下一波包含市場、夜市部分也將推出相關優惠，防疫待在家，美食送到家。

幕府壽司指出，「高雄好家載」提供顧客更便捷的點餐管道，只要打開LINE就能輕鬆訂餐，透過計程車外送，不怕風雨更不畏疫情，將美食安全又快速送到家；也特別感謝運將們都小心翼翼將餐點放入保溫箱，並且落實消毒，團結防疫一起拚經濟。

赤鬼炙燒牛排高雄店表示，疫情嚴重衝擊餐飲店家生意，尤其像牛排館等以內用客群為主的業者，相比疫情前下滑將近8成，幸好市府的「高雄好家載」助攻，增加店家的銷售通路與及曝光管道，上架迄今業績回溫3成。