快訊

【7/1確診地圖】增47例本土3例境外、死亡13例！ 陳時中：群聚需要釐清

撐不下去了！福和客運8月停駛營運 衝擊基隆到新店運輸

高雄好家載訂單銷售額破百萬 市府祭外送優惠

中央社 / 高雄1日電

高雄市政府經濟發展局今天宣布，市府推出的「高雄好家載」外送服務訂單銷售額破百萬，並將從今天至7月4日，與300家餐飲業者推出滿199元，外送車資補助85元，1.5公里免運費。

「高雄好家載」藉由多元整合與串連，打造防疫互助經濟，上路以來服務擴及餐飲、傳統市場、夜市、全聯、家樂福與農會蔬果箱。經發局今天再宣布，自7月1日起至4日期間，號召300家餐飲業者推出限時滿新台幣199元外送服務，市府補助85元計程車運費，1.5公里免運費。

經發局長廖泰翔指出，「高雄好家載」包含上千家餐飲店家、11處市場夜市以及22家全聯、家樂福分店，7月1日起再推出4天限時優惠，只要選擇專區標示訂購199元免運店家，選擇外送並以電子支付，市府就補助計程車外送車資85元。

廖泰翔表示，目前「好家載」上路即將滿月，已有近千家店家參與計畫，迄今累計超過千筆訂單、銷售額破百萬元。他透露，除了餐飲店家外，下一波包含市場、夜市部分也將推出相關優惠，防疫待在家，美食送到家。

幕府壽司指出，「高雄好家載」提供顧客更便捷的點餐管道，只要打開LINE就能輕鬆訂餐，透過計程車外送，不怕風雨更不畏疫情，將美食安全又快速送到家；也特別感謝運將們都小心翼翼將餐點放入保溫箱，並且落實消毒，團結防疫一起拚經濟。

赤鬼炙燒牛排高雄店表示，疫情嚴重衝擊餐飲店家生意，尤其像牛排館等以內用客群為主的業者，相比疫情前下滑將近8成，幸好市府的「高雄好家載」助攻，增加店家的銷售通路與及曝光管道，上架迄今業績回溫3成。

計程車 疫情

延伸閱讀

限時4天 高雄好家載300店家滿199元1.5公里免運費

瑞豐夜市宣布明復業 網路一片罵聲：要錢不要命嗎

高雄瑞豐夜市15日起恢復營業 市府：限外帶、禁邊走邊吃

高市推防疫宅經濟 外送服務增市場夜市3公里免費送

相關新聞

減少不必要登山 伍麗華加入部落檢疫站行列

全台三級警戒，屏東縣枋寮鄉、枋山鄉遭Delta變異株侵襲，民眾盡量減少外出。屏東縣原鄉部落自主發起設置檢疫站，原民立委伍...

高市府祭鐵腕封樓引議論 民進黨團：肯定市府魄力

高雄鳳山大樓爆發新冠肺炎群聚感染，市府要求住戶全數入住防疫旅館，作法引發外界議論。高市議會民進黨團表示肯定市府防疫作為，...

景觀工程啟動 高市前鎮漁港可望翻身為國際級漁港

行政院核定60億推動高雄市「前鎮漁港建設專案計畫」，高市府代辦旗津漁港漁業作業碼頭改善、前鎮漁港景觀及休憩環境營造、增設...

屏東推防疫箱 享受美食也認識屏東好物

疫情衝擊百工百業，屏東縣中小企業榮譽指導員協進會的成員們將精選自家產品，推出各式防疫箱，種類繁多，包括蔬菜箱、防疫海鮮組...

高雄市「局限空間作業管理系統」上線 遠端監控防災

為加強防範局限空間作業的危害，高雄市勞工局推出「局限空間作業管理系統」，即日起正式上線。事業單位從事作業前，一律需進行通...

改造半世紀的前鎮漁港 雨汙水下水道整建開工

啟用迄今超過50年的高雄前鎮漁港，原有設施早已不敷使用，去年行政院宣布啟動前鎮漁港新風貌計畫，其中最基礎卻重要的改善港區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。