高市府自製電視節目 推「高雄好家宅」防疫電視台

新冠肺炎3級警戒持續，為了讓民眾在家不無聊，高雄市政府推出「高雄好家宅」防疫電視台，即日起到8月底，在市轄有線電視公用頻道（CH3）播放自製電視節目，網路同步播出。

市府新聞局表示，原本市轄有線電視公用頻道（CH3）主要以委外製作節目為主，但因應新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情，全國3級警戒延長，市民在家時間變長，市府各局處推自製節目，增加公共頻道內容，也陪市民解悶。

新聞局長董建宏說，市府自製節目包括運動、學習課程、藝文表演等，讓市民在家也能運動、學習及欣賞藝文表演，同時也能提供藝文表演團體新的表演舞台。

市府表示，市府運發局、文化局、觀光局、教育局、客委會、青年局自製節目，將陸續於市轄有線電視公用頻道（CH3）播出，每天推出近8小時節目，透過螢幕陪市民做運動、遊動物園、品嚐美食。

另外，下午2時還有市府推出的線上課輔節目，下午3時直播市府防疫記者會，提供市民最新的防疫資訊等。董建宏說，學生長期在家，也造成家長負擔，推出線上學習課程，讓小朋友可花時間觀看，也紓解家長陪伴壓力。

市府自製節目除在市轄有線電視公用頻道（CH3）播出，也同步在高雄市政府YouTube跨平台播出，若錯過電視首播，也可透過YouTube觀看重播。