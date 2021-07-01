景觀工程啟動 高市前鎮漁港可望翻身為國際級漁港

行政院核定60億推動高雄市「前鎮漁港建設專案計畫」，高市府代辦旗津漁港漁業作業碼頭改善、前鎮漁港景觀及休憩環境營造、增設號誌標誌標線及路況監視器等智慧交通設施、納入都市計畫範圍、雨汙水下水道建設等，總經費約28.5億，可望將前鎮漁港打造成為兼具漁業生產、消費、觀光休閒遊憩及文化的國際級漁港。

高雄市副市長林欽榮定期與農委會副主任委員陳添壽共同召開前鎮漁港建設專案中長程計畫推動小組會議，盼111年底前如期完成代辦事項。工務局負責「前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓改善工程」，工程總經費為2.75億，6月17日已上網公告公開招標。

工務局長蘇志勳表示，港區內人行道規畫為核心區域及一般人行區，核心區域將漁港東二路部分畫設為徒步區，型塑入口意象及人流活動廣場，銜接未來的多功能物流水產中心；一般人行道則優化人行空間。

養工處表示，港區內人行道優化工程除選用適宜在地氣候條件的植栽，還導入可偵測故障及遠端控制發光強度功能，並結合交通局車流、人流偵測設備、環保局空氣品質偵測設備與5G微型基地台等設備的智慧路燈，可有效監控漁港整體狀況。