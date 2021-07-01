屏東推防疫箱 享受美食也認識屏東好物

疫情衝擊百工百業，屏東縣中小企業榮譽指導員協進會的成員們將精選自家產品，推出各式防疫箱，種類繁多，包括蔬菜箱、防疫海鮮組、香腸、魚丸、港點、好心情防疫箱霧台神山咖啡與喬本防疫小物等，推出優惠價格讓民眾宅在家，就能享受到美食，認識屏東好物。

屏東縣中小企業榮譽指導員協進會會長林壽山說，疫情期間大家通路都受影響，幹部們討論後，推出不同防疫箱，行銷屏東在地好物，讓屏東中小企業的好物在市場流通。

因為宅在家，也不能到外面吃，有食品相關防疫箱宅配到家，包括「戎的魚店」有七種不同的魚類，每天吃一樣吃不膩，只要988元；昌南食品的各式魚丸，種類多樣，一箱有10包共1000元（不含運費）；香腸世家推出防疫箱，有四種香腸，包括飛魚卵、黑鮪魚、櫻花蝦芥末與墨魚等口味。

霧台鄉巴魯納咖啡推出防疫好心情箱，巴魯納咖啡趙美齡說，疫情相關訊息大家看了很緊繃，推出防疫好心情箱，有咖啡包、紅藜茶包與吃了甜甜的紅藜麻花捲，藉由咖啡香、茶香，舒緩大家心情。

喬本生醫推出防疫箱，包括公司最新推出的50片醫療級口罩、牛樟手工皂、牛樟精油滾珠瓶、乾洗手噴霧、維他命C片與238芝麻素牛樟飲等，原價1018元，超值優惠價只要499元。

昌南食品公司侯淑慧說，公司產品有20多項，最夯的是海鮮丸與上等花枝丸，這次推出防疫箱有10項產品，因為疫情通路受到影響，零售、批發都減少，民眾購買率下降，有些批發商剩下兩成，整體通路下滑6成。