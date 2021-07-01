高雄市「局限空間作業管理系統」上線 遠端監控防災

為加強防範局限空間作業的危害，高雄市勞工局推出「局限空間作業管理系統」，即日起正式上線。事業單位從事作業前，一律需進行通報，並可於後台遠端監控安全措施辦理情形，精準掌握作業動態。勞工局表示，現階段會先加強輔導協助業者熟悉系統操作方法，逐步要求作業前務必先行通報，若再發現有未通報的情形，經查獲將依據職業安全衛生法規定，加重處分。

勞工局利用科技輔助防災，所推出的手機版雙向互動作業管理系統( https://klsiocs.httc.com.tw )，結合網路地圖功能Google map，可即時定位作業工作場所位置，並能針對實際檢視結果進行雙向互動。業者於下水道、汙水槽等局限空間的特殊作業前，必須將公司名稱、作業時間、作業地點、現場作業主管名稱及連絡電話、安全防護設施照片，上傳申報，除了能遠端監控外，勞檢處也可以協助確認安全防護設施是否合格，降低不安全作業行為。

勞工局長周登春表示，業者因臨時性進入局限空間從事作業，若未事先向勞工局勞檢處進行特殊作業通報，也未落實管制、通風、偵測、監控、救援五項安全步驟，發生職業災害的風險就會增加。為落實源頭管理，這次開發的作業管理系統，結合創新作為與科技防災技術，將可進一步強化監督防災的能量，確保工作者作業安全。

周登春說，勞工局會輔以訂定優良局限空間作業廠商安全標章認證作業要點，建立優良局限空間作業廠商品牌，凡從事局限空間作業業者及人員，經過職業安全衛生教育訓練及安全防護設施合格，並經申請確認後核給安全標章。也鼓勵各市場自治會及大樓管理委員會，若有汙水槽等局限空間的清疏或修繕等作業，可供辨識及選擇優良作業廠商。