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改造半世紀的前鎮漁港 雨汙水下水道整建開工

聯合報 / 記者徐白櫻王慧瑛／高雄即時報導
高雄前鎮漁港雨汙水下水道整建工程開工，副市長林欽榮主持，盼基礎建設先行，再造國際級漁港新風貌。圖／林欽榮提供
高雄前鎮漁港雨汙水下水道整建工程開工，副市長林欽榮主持，盼基礎建設先行，再造國際級漁港新風貌。圖／林欽榮提供

啟用迄今超過50年的高雄前鎮漁港，原有設施早已不敷使用，去年行政院宣布啟動前鎮漁港新風貌計畫，其中最基礎卻重要的改善港區內下水道系統，包含漁港汙水管網、雨水箱涵等設施整建工程今天開工，副市長林欽榮談改造願景，希望前鎮漁港繼續扮演台灣遠洋漁業領頭羊角色，軟硬體設施也要與時俱進，發展成為可媲美日本東京豐洲市場的觀光漁港。

高雄是漁業之都，歷史悠久的前鎮漁港有其特殊地位，是國內停泊漁船噸級最大、漁獲量最多的遠洋漁業重要基地。

林欽榮提到，受全球氣候變遷影響，短時間強降雨已是常態，加上受到潮位影響，前鎮漁港於雨季的積淹水問題，成為周而復始的沉痾問題，究其原因，除原設計的雨水幹線容量不堪負荷，且周邊側溝老舊時有淤積阻塞情形，加上港區內尚無汙水下水道系統，廢汙水經由排水系統流入港區，影響水質時有惡臭，衛生環境欠佳，若不能通盤規畫整建，不能徹底解決。

水利局長蔡長展表示，水利局團隊提高雨水設施保護標準，規畫整建側溝1萬5000餘公尺、箱涵2700公尺，並設置2處滯洪池，可滯納洪水量達1萬8000噸，能有效緩解遭逢暴雨時因宣洩不及而積淹水情形。

為改善港區環境衛生、海域水質，也規劃汙水管線推進工程近5500公尺，在漁港排水口處設置6處截流閘門，每天最大可截流進入海域的汙水量達1萬3880噸，並計畫完成用戶接管600戶，相關重建及功能提升經費14.41億元由中央專案全額補助，由水利局採統包方式辦理，預計111年9月底前完成。

林欽榮說，疫情沒阻礙工程推進腳步，這些工程進度需要在短短1年3個月內完成，是很大挑戰，要求水利局使命必達。

高雄前鎮漁港雨汙水下水道整建工程開工，副市長林欽榮（左二）主持，盼基礎建設先行，再造國際級漁港新風貌。圖／林欽榮提供
高雄前鎮漁港雨汙水下水道整建工程開工，副市長林欽榮（左二）主持，盼基礎建設先行，再造國際級漁港新風貌。圖／林欽榮提供
高雄前鎮漁港雨汙水下水道整建工程開工，副市長林欽榮主持，盼基礎建設先行，再造國際級漁港新風貌。圖／林欽榮提供
高雄前鎮漁港雨汙水下水道整建工程開工，副市長林欽榮主持，盼基礎建設先行，再造國際級漁港新風貌。圖／林欽榮提供
高雄前鎮漁港雨汙水下水道整建工程開工，副市長林欽榮主持，盼基礎建設先行，再造國際級漁港新風貌。圖／林欽榮提供
高雄前鎮漁港雨汙水下水道整建工程開工，副市長林欽榮主持，盼基礎建設先行，再造國際級漁港新風貌。圖／林欽榮提供

林欽榮 遠洋漁業 水質

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