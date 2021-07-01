圍堵Delta病毒枋寮社區篩檢站延到2日、3日起全鄉清消

屏東縣政府7月2日啟動第二波大規模疫苗施打，1日由環保局對32處施打站做大規模清消，並宣布枋寮鄉三座篩檢站延長至2日結束，縣府呼籲6月14日至26日曾到過枋寮醫院急門診的民眾，務必把握時間前往篩檢；待篩檢任務結束後，3日起三天全鄉地毯式大消毒，讓病毒無所遁形。

屏東縣潘孟安說，考量病毒頑強，須料敵從寬，枋寮國小、東海國小以及建興國小三座篩檢站，原訂開設到1日，將延長一天到2日才結束，篩檢對象除枋寮鄉、春日鄉民及擔心有重複足跡民眾外，潘孟安再次呼籲，6月14日至26日曾到過枋寮醫院急、門診的民眾，收到簡訊通知後，務必前往篩檢站進行PCR檢測，當天篩檢結束後，環保局將針對校園大消毒。

為強化落實環境消毒作業，屏東縣環保局將配合國軍在7月3日至5日，出動清潔消毒人員及車輛，兵分多路針對枋寮鄉展開3天全鄉地毯式消毒，降低疾病傳播風險。

屏東縣府今一早接獲中央流行疫情指揮中心的指引公文，針對枋寮醫院採取強化防疫措施如下，持續停止門急診及院內病患不得隨意進出；另原先已收治病人若有出院需求，應先通知衛生局開立自主健康管理通知書，持續追蹤關懷出院病患14日；加強員工、住院病患及陪病者進行健康監測，在PCR採檢後第5至7日再次篩檢；強化落實全院環境清潔消毒作業，且於清消後進行環境採檢，以降低疾病傳播風險；儘速完成枋寮醫院於110年6月14日至26日所匡列的門急診、病人及陪病者進行PCR檢測。

潘孟安感謝枋寮醫院配合，也謝謝篩檢站開設這段時間，前線同仁不斷衛教提醒鄉親，也強調民眾篩檢完成、檢驗陰性，不代表可以趴趴走，唯有謹慎再謹慎，才能確實阻斷可能傳播鏈，希望縣民持續嚴守防疫，落實自主健康管理。