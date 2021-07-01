高市加速興建社宅 都審會通過兩處基地都計變更

高市府加速社會住宅興建計畫，高雄市都市計畫委員會審議通過內政部所提左營、楠梓兩處社會住宅興建基地都市計畫變更案，面積合計2.62公頃，可為左楠地區增加1600戶社會住宅。

高雄市政府都發局表示，市府宣示將攜手中央推動8800戶社會住宅興建政策，高雄市都市計畫委員會昨天審議通過內政部所提「左營福山社會住宅」、「楠梓清豐社會住宅」兩處社會住宅興建基地都市計畫變更案。

都發局指出，「左營福山社會住宅」以凹子底地區的機關用地作為興建基地，以增列土地容許使用項目方式進行變更，供社會住宅及相關附屬設施使用。

另一處「楠梓清豐社會住宅」則以楠梓舊部落地區的台糖公司土地作為興建基地。都發局表示，因基地街廓有整體開發限制且面積過大，因此解除整體開發限制，以促進閒置已久的土地有效利用。

都發局住宅發展處長翁浩建表示，兩處社會住宅將交由國家住宅及都市更新中心辦理發包統包工程，分別興建約200戶及1400戶社會住宅。地面層將評估設置托嬰中心、公共幼兒園、日照中心等社會福利設施，以供民眾使用。

都發局長楊欽富表示，市府配合中央廣建社會住宅政策，將在岡山、大寮、前鎮等區興建社會住宅，加上中央選定的左營、楠梓、仁武、三民、鳳山等基地，朝8800戶社會住宅目標邁進。

都發局指出，市府興辦的岡山社宅預計9月動土，可提供708戶；大寮社宅及前鎮智慧公宅正辦理先期規劃，分別預定於明年2月及5月動土。