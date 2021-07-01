快訊

慈濟也可買BNT疫苗了！政院：循台積電、永齡模式成立專案

NBA／保羅飆41分淘汰快艇 太陽第3度闖進總冠軍賽

高市加速興建社宅 都審會通過兩處基地都計變更

中央社 / 高雄1日電

高市府加速社會住宅興建計畫，高雄市都市計畫委員會審議通過內政部所提左營、楠梓兩處社會住宅興建基地都市計畫變更案，面積合計2.62公頃，可為左楠地區增加1600戶社會住宅。

高雄市政府都發局表示，市府宣示將攜手中央推動8800戶社會住宅興建政策，高雄市都市計畫委員會昨天審議通過內政部所提「左營福山社會住宅」、「楠梓清豐社會住宅」兩處社會住宅興建基地都市計畫變更案。

都發局指出，「左營福山社會住宅」以凹子底地區的機關用地作為興建基地，以增列土地容許使用項目方式進行變更，供社會住宅及相關附屬設施使用。

另一處「楠梓清豐社會住宅」則以楠梓舊部落地區的台糖公司土地作為興建基地。都發局表示，因基地街廓有整體開發限制且面積過大，因此解除整體開發限制，以促進閒置已久的土地有效利用。

都發局住宅發展處長翁浩建表示，兩處社會住宅將交由國家住宅及都市更新中心辦理發包統包工程，分別興建約200戶及1400戶社會住宅。地面層將評估設置托嬰中心、公共幼兒園、日照中心等社會福利設施，以供民眾使用。

都發局長楊欽富表示，市府配合中央廣建社會住宅政策，將在岡山、大寮、前鎮等區興建社會住宅，加上中央選定的左營、楠梓、仁武、三民、鳳山等基地，朝8800戶社會住宅目標邁進。

都發局指出，市府興辦的岡山社宅預計9月動土，可提供708戶；大寮社宅及前鎮智慧公宅正辦理先期規劃，分別預定於明年2月及5月動土。

社會住宅 都市計畫 高雄市

延伸閱讀

住都中心推台中社宅首案 預計2025年完工

高市通過福山、清豐社宅都更案 左楠地區可望增1600戶

新北多項新措施七月上路 首推老人老宅「樓梯換電梯」

僅完工1年就經不起梅雨考驗？台中有3處社宅近20戶漏水

相關新聞

高雄市「局限空間作業管理系統」上線 遠端監控防災

為加強防範局限空間作業的危害，高雄市勞工局推出「局限空間作業管理系統」，即日起正式上線。事業單位從事作業前，一律需進行通...

改造半世紀的前鎮漁港 雨汙水下水道整建開工

啟用迄今超過50年的高雄前鎮漁港，原有設施早已不敷使用，去年行政院宣布啟動前鎮漁港新風貌計畫，其中最基礎卻重要的改善港區...

圍堵Delta病毒枋寮社區篩檢站延到2日、3日起全鄉清消

屏東縣政府7月2日啟動第二波大規模疫苗施打，1日由環保局對32處施打站做大規模清消，並宣布枋寮鄉三座篩檢站延長至2日結束...

限時4天 高雄好家載300店家滿199元1.5公里免運費

「高雄好家載 」打造防疫互助經濟，高雄市民可訂購餐飲、傳統市場、夜市、全聯、家樂福與農會蔬果箱，經由計程車運送享基本里程...

回應鄉民篩檢需求 枋寮鄉三個篩檢站延長一天

新冠肺炎Delta變異株入侵屏東縣枋山鄉楓港村及善餘村，造成群聚。屏東縣政府自26日開始針對兩村進行普篩、施打疫苗，村落...

高市通過福山、清豐社宅都更案 左楠地區可望增1600戶

高雄市推動8800戶社會住宅照顧弱勢，高雄市都市計畫委員會昨再通過兩處社會住宅興建基地都市計畫變更案，將可為左楠地區增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。