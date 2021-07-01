限時4天 高雄好家載300店家滿199元1.5公里免運費

「高雄好家載 」打造防疫互助經濟，高雄市民可訂購餐飲、傳統市場、夜市、全聯、家樂福與農會蔬果箱，經由計程車運送享基本里程免費。市府經發局宣布，7月1日起至4日，共300家餐飲業者推出限時滿199元即可享有1.5公里免運費外送服務，金額門檻由原本的499元降為199元，限時4天要把握機會。

高市府經發局與一卡通公司聯手推動「高雄好家載」，互助經濟上路即將滿月，包含上千家餐飲店家、11處市場夜市及22家全聯、家樂福分店。

一卡通公司指出，原1.5公里內訂購滿499元可免運，自今天上午10時至7月4日周日晚上10時，民眾至指定店家下單滿199元即可享1.5公里內免運優惠，大立百貨、福華大飯店及和逸飯店等知名美食也可選擇。

民眾打開LINE通訊軟體，點選右下角的「錢包」，點選「LINE熱點」就可搜尋到「高雄好家載」專區，看到店名下方「餐點滿額199元」等活動字樣，依照「找」、「訂」、「付」、「送」、「食」五步驟，選購後再利用LINE Pay或LINE Pay Money進行付款。