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枋寮醫院持續關閉清消 枋寮鄉3日起全鄉大消毒

中央社 / 屏東縣1日電

屏東枋寮醫院因有Delta變種病毒病患就診，關閉3天進行清消，縣府今天表示，將再持續大清消2天及環境檢測，待中央指示何時恢復急門診，同時，枋寮鄉3日起進行全鄉大消毒。

屏東縣政府宣布，枋寮國小、東海國小以及建興國小3座篩檢站延長1天，至2日結束，呼籲枋寮鄉及春日鄉民，還有6月14日至26日曾到過枋寮醫院急門診的民眾，務必把握時間前往篩檢；待篩檢任務結束後，將從3日起進行3天的全鄉地毯式大消毒。

縣府指出，今天一早接獲中央流行疫情指揮中心的指引公文，針對枋寮醫院採取強化防疫措施，包括持續停止門急診及院內病患不得隨意進出；原先已收治病人如有出院需求，應先通知衛生局開立自主健康管理通知書，持續追蹤關懷出院病患14日。

另外，加強醫院員工、住院病患及陪病者進行健康監測，於核酸檢測（PCR）採檢後第5至7日再次篩檢；強化落實全院環境清潔消毒作業，且於清消後進行環境採檢，以降低疾病傳播風險；儘速完成枋寮醫院6月14日至26日所匡列的門急診、病人及陪病者的PCR。

屏東枋寮鄉73歲果農案14734確診新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）Delta變種病毒，妻子也確診，基因定序檢驗中，縣府疫調，發現枋寮果農與枋山Delta群聚案中的5人都曾在枋寮醫院就醫。

縣府除在枋寮設置3處篩檢站外，枋寮醫院也關閉急、門診清消3天，原本到昨天完成清消，縣府表示，大清消還需要2天時間，接著還要環境檢測，縣府將在接獲中央流行疫情指揮中心的指引後，公佈何時恢復急門診。

縣府表示，枋寮醫院全院員工392人PCR都是陰性，全院7天和14天後再次進行PCR採檢；目前擴大匡列與確診者就診足跡時間重疊的人員、病人以及家屬，都在集中檢疫所隔離。

為強化落實環境消毒作業，屏東縣環保局將配合國軍於7月3日至5日，出動清潔消毒人員及車輛，兵分多路進行3天全鄉地毯式消毒，以降低疾病傳播風險。

縣府表示，枋寮3處篩檢站到昨天已篩檢近5000人，有2400多人PCR陰性，其餘送驗中；另外，枋山鄉發生Delta群聚感染，擴大篩檢專案3554人PCR也全都陰性，枋山專案已結束。

屏東縣政府 篩檢站 疫情

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