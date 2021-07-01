不浪費溢流 南化水庫每天供高雄40萬噸原水

南部日前連日大雨，為南化水庫帶來豐沛雨量，因達到滿水位，持續溢流至今。為了不浪費溢流水量，南化水庫透過聯通管每天供給高雄約40萬噸原水，高雄則減少高屏堰取水量。

受滯留鋒面和西南風影響，南部近日降雨，為水庫進帳不少，其中總容量9098萬立方公尺的南化水庫6月20日即到達滿水位，並自然溢流至今。

高雄民生用水仰賴的高屏溪攔河堰，在最近一波降雨後，濁度並未上升，今天濁度僅約630NTU，川流量則約每秒714.6立方公尺，水質、水量穩定無虞，每天取水量可達約70至80萬噸。

不過由於南化水庫持續溢流，台水七區管理處副處長徐志宏今天告訴中央社記者，為了不浪費溢流的水資源，台水七區管理處啟動南化、高屏聯通管，每天提供高雄約40萬噸原水。

徐志宏說，因南化水庫持續供給溢流水量，高雄也因此減少攔河堰取水量，目前僅每天取水約40多萬噸。

高雄市每天含民生及工業用水量約145萬噸，除了聯通管挹注、高屏堰取水外，還有伏流水、澄清湖等水源，供水穩定。