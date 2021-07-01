屏縣府：涓滴不浪費 疫苗使用率95.7%全國第一

屏東縣2日和3日展開第2波的疫苗注射，縣府表示，屏東疫苗使用率95.7%全國第一；第2波施打有1萬6000人符合資格，將繼續採取「醫護移動，長輩不動」的貼心施打服務。

屏東縣政府表示，屏東縣獲中央撥配2萬1700劑莫德納疫苗，將自2日起展開第2波大規模疫苗注射作業，這次以71、72歲長者（原住民61、62歲）為主要施打對象，全縣約有1萬6000人符合資格，預計2天內施打完畢。

縣府表示，屏東縣疫苗使用採取涓滴不浪費的方式，使用率95.7%全國第一，明、後天的疫苗施打將延續前一波大受好評的「屏東模式」，即「長者不動、醫護移動」的貼心服務。

全縣33鄉鎮市將設置32處施打站，縣府表示，因撥補的疫苗有限，且這次因應枋山新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）Delta變種病毒疫情，已先完成楓港、善餘二村接種作業，枋山的其他2個村併入至枋寮站施打。

32處施打疫苗地點，速打站有屏東市縣立體育館、長治鄉長治國小彩虹館、萬丹鄉萬丹國中活動中心、內埔鄉內埔國小體育館、潮州鎮潮州高中中興堂、東港鎮東港靜思堂、新園鄉新園國中體育館、里港鄉里港國小活動中心、佳冬鄉佳冬國中活動中心、枋寮鄉枋寮高中活動中心、車城鄉福安宮香客大樓、瑪家鄉三和集會所；除此外，其餘鄉鎮都在轄區衛生所施打站接種。

縣府表示，有需要交通接送的長輩及身障者，縣府一樣提供免費復康巴士、長照專車、偏鄉幸福巴士及小黃公車等服務。