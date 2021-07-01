高市通過福山、清豐社宅都更案 左楠地區可望增1600戶

高雄市推動8800戶社會住宅照顧弱勢，高雄市都市計畫委員會昨再通過兩處社會住宅興建基地都市計畫變更案，將可為左楠地區增加1600戶社宅。

高市都市計畫發展局表示，6月30日通過都市計畫變更的兩處社會住宅，一處是左營福山社會住宅，位於左營博愛四路及華夏路口，面積0.31公頃，使用凹子底閒置機關土地興辦，可建212戶。

另一處楠梓清豐社會住宅以楠梓舊部落的台糖土地興建，由於基地街廓有整體開發限制且面積過大，基於社宅的公益性、急迫性與必要性，保留未來開發彈性，因此解除整體開發限制，以促進閒置土地利用並活化周邊發展。

都發局長楊欽富表示，高市府為照顧弱勢族群， 攜手中央推動社會住宅，中央建6000戶，高市自建2800戶，以「大眾運輸導向發展、人口密集區、產業發展區周邊」為選址考量，目前高市府在岡山、大寮、前鎮亞洲新灣區等地興建，中央選定的場址則位於左營、楠梓、仁武、三民、鳳山等區。市府也成立社宅推動平台做為單一窗口，由副市長林欽榮定期邀相關機關解決推動過程遭遇的問題。

都發局住宅發展處長翁浩建說，內政部已完成福山及清豐兩處社會住宅先期規劃，將交國家住宅及都市更新中心發包，分別興建約200戶及1400戶社會住宅。地面層評估設置托嬰中心、公共幼兒園、日照中心等社會福利設施，提供居民及周邊市民使用。