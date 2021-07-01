莫德納疫苗下午開打 高雄診所陸續取消AZ疫苗預約

高雄市政府預計今天下午針對75歲以上長者施打莫德納疫苗，原本協助施打AZ疫苗的基層診所，因應莫德納疫苗到貨，將取消AZ疫苗預約，調整為明天起為72歲以上長者施打莫德納疫苗。

高雄市獲分配新一批新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗上午到貨，高雄市政府安排75歲以上長者，下午1時起可到14個社區接種站施打。

高雄衛生局人員說，因應莫德納疫苗開打，之前AZ疫苗則提供給22家大型醫療院所，針對已施打首劑AZ疫苗者，施打第2劑使用。

衛生局指出，原本協助施打AZ疫苗基層診所，今天將部分剩餘疫苗施打完後，明天開始服務72歲以上長者施打莫德納疫苗。

高雄市診所協會理事長楊宜璋表示，診所已針對想施打AZ疫苗或莫德納疫苗民眾分別造冊，但由於衛生局將不再配發AZ疫苗給基層診所，將陸續取消施打AZ疫苗民眾預約。

楊宜璋指出，但預約今天施打AZ疫苗民眾，診所還是希望能協助施打完畢，他的診所還有2瓶AZ疫苗，服務預約今天施打AZ疫苗的民眾後，明天起就將取消所有施打AZ疫苗的民眾預約。

高雄市衛生局表示，明天起，開放72歲到74歲長者施打莫德納疫苗，社區接種站也將從今天的14站增加至45站，另有約149個基層診所及22家大型醫療院所也從明天起協助施打莫德納疫苗。

若今天75歲以上長者仍未前往接種站施打莫德納疫苗，高雄市衛生局表示，7月2至4日下午4時到5時，仍可再到接種站等據點施打莫德納疫苗。