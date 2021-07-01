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防疫優先 澎湖花火節首度停辦

中央社 / 澎湖縣1日電

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情3級警戒延長至7月12日，在防疫優先下，澎湖縣政府宣布澎湖國際海上花火節等大型活動停辦，這是舉辦第19年來首度因疫情而停辦。

澎湖縣政府表示，疫情持續，中央流行疫情指揮中心宣布3級警戒延長，各項活動幾乎宣布停止，評估疫情短期內無法完全平息，在考量防疫優先下，原有的花火場次也宣布停辦。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖國際海上花火節今年首度與LINE合作，自4月22日起至6月28日止，共將施放有23場次，包括七美、望安和白沙吉貝等3場離島場次，可惜僅施放6場和七美離島1場，其餘本島的14場與望安和白沙吉貝等2場離島場次，和9月情定澎湖灣與10月國際風箏節，也都同步宣布停辦。

澎湖縣政府指出，今年海上花火節與LINE合作，創造新的元素，從4月22日至5月10日，共施放有7場次，短短20天內吸引超過14萬遊客人數，可惜因疫情喊停。

縣政府旅遊處表示，花火節等大型活動，雖因應防疫停辦，但縣府仍籌備員貝露營基地、龍門閉鎖陣地軍事主題和吉貝沙尾美人魚主燈，都將在疫情趨緩後儘速完成，期以創造海島新亮點，迎接疫後安心旅遊到來。

縣府指出，明年花火節將邁入第20年，縣府將擴大舉辦，在疫後來澎湖欣賞美麗的花火。

澎湖 疫情 花火節

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