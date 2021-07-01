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高雄旗津戰爭與和平紀念公園主題館 線上360度環景獻花

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄旗津戰爭與和平紀念館展示紀念台灣兵與相關議題。圖／高雄市歷史博物館提供
高雄旗津戰爭與和平紀念館展示紀念台灣兵與相關議題。圖／高雄市歷史博物館提供

因應疫情，各地博物館、文化園區等藝文場館紛紛暫時閉館，並運用科技推出線上展覽。高雄旗津「戰爭與和平紀念公園主題館」更新官網線上博物館360度環景網站，高解析度畫面觀看戶外灣歷代戰歿將士英靈紀念碑、飛鄉碑、二次大戰戰俘船紀念碑、許昭榮先生紀念碑、世界和平柱以外，還設計了互動小巧思，讓造訪者能可以在碑前獻花。

高雄旗津的「戰爭與和平紀念公園主題館」，是全國唯一紀念參與二戰、國共內戰及韓戰的台灣兵，兼及日本高座少年工、看護婦、慰安婦、戰俘船等議題的主題館舍。高雄市歷史博物館表示，許昭榮先生是一位台籍日本兵，二戰後成為台籍國軍並參與了國共內戰，也曾受政治迫害而成為政治受難者；他不捨昔日同袍未受重視的際遇，終生為爭取台籍老兵的權益、尊嚴及歷史定位奔走，也催生了戰和館的成立。

高雄市立歷史博物館長王御風表示，在後疫情時代，希望能透過網路的力量，從線上博物館、動畫、紀錄片、台灣戰爭世代故事徵集等，讓更多的民眾有機會瞭解台籍老兵的歷史。轉型正義這條路還很漫長，尤其隨著時間流逝會愈來愈艱困，期望能喚起更多人對台籍老兵議題的重視，實現台灣社會真正和平、公義的未來。

參觀者也可以從線上博物館進入戰和館裡，瀏覽台籍老兵的各類文物與文史資料，包括許昭榮先生數十年為台籍老兵權益奮鬥的珍貴影像紀錄。

高雄旗津「戰爭與和平紀念公園主題館」更新官網線上博物館360度環景網站，高解析度畫面觀看戶外灣歷代戰歿將士英靈紀念碑、飛鄉碑、二次大戰戰俘船紀念碑等地景。圖／高雄市歷史博物館提供
高雄旗津「戰爭與和平紀念公園主題館」更新官網線上博物館360度環景網站，高解析度畫面觀看戶外灣歷代戰歿將士英靈紀念碑、飛鄉碑、二次大戰戰俘船紀念碑等地景。圖／高雄市歷史博物館提供
民眾可透過「戰爭與和平紀念公園主題館」線上博物館，在許昭榮紀念碑獻花互動。圖／高雄市歷史博物館提供
民眾可透過「戰爭與和平紀念公園主題館」線上博物館，在許昭榮紀念碑獻花互動。圖／高雄市歷史博物館提供

博物館 老兵 戰爭

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