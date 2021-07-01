和病毒交手日夜奔忙太操勞 陳其邁頭髮白了

防疫工作千絲萬縷，縣市首長率領團隊與看不見的病毒對抗，要搶時間圍堵敵人，還要快狠準做決策，勞心勞力，被罵也是常態。高雄市長陳其邁最近忙到沒時間補染白髮，許多市民看疫情直播都發現「市長頭髮白了」。陳其邁說，自己個性本來就急，這陣子更急了，時間不夠用，一天平均睡3、4小時。

5月間本土疫情來得迅猛，防疫挑戰一波接一波，陳其邁每天上午9點左右與衛生局長、疾管處長等防疫核心幕僚開會，下午2點還有一檔府內防疫會議，接著3點透過直播說明疫情，晚間8點再開專家小組會議。疫情是當前重點，要留意很多細節，哪個環節有失誤，通常要由首長概括承受，還有其他市政計畫要盯，每天操好操滿。

醫師出身、碩士主修公衛的陳其邁，對防疫決策有自信，終究無法事事親力親為，3位副市長算是他分身，例如昨天中午陳其邁下令出現5例住戶染疫的鳳山大樓要火速清零，原本晚間8點才開的專家會議，提前到中午開，同一時間，副市長林欽榮已趕到鳳山現場坐鎮，防疫團隊一路從中午12點奮戰到晚間8點多才收工，現場篩檢、調度防疫旅館等進度，林欽榮不時向市長回報處理情況。

防疫實在太忙，陳其邁除了睡得少，也沒空去染髮、剪髮，頭髮太長影響精神，每天固定有3點檔直播要面對市民，顧及形象，遂由幕僚幫忙簡單修剪，但頭頂、耳邊白髮還是遮不住。陳其邁說，防疫一刻不能鬆懈，近期太多人關心他的白髮，會抽空去處理。

民進黨高雄市議員康裕成說，看到陳其邁頭髮白了，雖有不捨，但市長有責任要顧好城市。市議員陳致中肯定陳其邁有拚命三郎精神，衝衝衝加上求好心切，就是邁式風格。