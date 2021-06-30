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19年來首度喊卡！澎湖花火節不敵疫情 今年宣布停辦

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19年來首度喊卡！澎湖花火節不敵疫情 今年宣布停辦

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導
澎湖國際花火節因防疫關係，今晚間縣府宣布後續場次取消，這也是舉辦19年來首度停辦。圖／翻攝自澎湖縣長賴峰偉臉書
澎湖國際花火節因防疫關係，今晚間縣府宣布後續場次取消，這也是舉辦19年來首度停辦。圖／翻攝自澎湖縣長賴峰偉臉書

全國防疫三級警戒延長至7月12日，澎湖縣政府評估全台疫情無法短期內完全平息，今晚間宣布澎湖國際海上花火節順延場次全數取消停辦，這也是花火節開辦19年來首次停辦，而原訂9月情定澎湖灣及10月風箏節活動也一併取消。不過澎湖縣政府也預告，明年花火節20周年將籌辦更加盛大，讓旅客好好期待。

今年澎湖國際海上花火節訂在4月22日至6月28日登場，今年與LINE合作，創造旅遊新話題，4月22日開幕至5月10日辦理七場，短短20天吸引近14萬人次。

但5月中以來，國內新冠肺炎疫情突然升溫，縣府5月11日宣布暫停6月8日前場次，後來因防疫三級警戒延長，5月25日再宣布暫停各場次，剩餘場次順延至7月26日前舉行。

但近期縣府考量疫情無平息跡象，加上近期澎湖海、空航班也因防疫大幅銳減，經評估後，今晚宣布停辦今年花火節活動。

澎湖縣政府表示，這是花火節舉辦19年來首度停辦，但遊客不需失望，明年花火節將邁入20周年，縣府將精心規畫擴大舉辦，遊客可好好期待；另外，因防疫關係，原訂今年9月情定澎湖灣及10月風箏節活動也一併取消，歡迎大家疫情過後再來澎湖。

澎湖 花火節 疫情

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