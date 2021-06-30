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枋山小農愛文芒果滿倉庫 盼各界援手清零

中央社 / 屏東縣30日電
屏東枋山愛文芒果滋味香甜。圖／聯合報系資料照片
屏東枋山愛文芒果滋味香甜。圖／聯合報系資料照片

屏東枋山鄉因疫情群聚感染，盛產的愛文芒果一度紛遭退訂，經政府及企業認購，農會訂單滿載，讓外界以為芒果賣光，不少小農PO文貼出滿倉庫芒果，哀嘆生意慘兮兮，盼各界協助「清零」。

枋山鄉因新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）Delta變種病毒群聚感染，愛文芒果遭退訂或拒買。經政府及企業認購，枋山地區農會網站前天被5000筆訂單癱瘓，農會昨天聲明「枋山芒果已近中尾聲」、「訂單均已額滿」。

雖然聲明也提及「大家也可跟枋山小農購買」。但仍讓外界誤以為枋山芒果賣光。昨天就有不少小農在網站上貼出倉庫滿是芒果照片，PO文表示，不懂行銷的小農芒果滿倉庫「農會芒果賣完，並不表示小農的芒果賣完」；有小農們表示，恆春半島芒果產季到7月底，請大家幫屏東芒果清零。

位於屏東南州鄉的慈惠醫護管理專科學校得知小農困境，發起校內老師團購力挺買了50箱。由於至少還有數十家果農需要幫助，慈惠醫專主任秘書謝國榮呼籲校友與各界多支持比較不會行銷的老農、小農與青農。

芒果農陳潔芳、林町霙、江宜柔現身感謝校方力挺，並呼籲恆春半島上從恆春鎮、車城鄉、獅子鄉、春日鄉、枋山鄉與枋寮鄉地區，還有許多芒果農需要幫助，懇請各界用新台幣讓芒果下架，給農民持續前進勇氣。

林町霙表示，今年久旱，芒果特別甜，甜度高達16.9度，且產期到7月底，目前其實還有3000多箱芒果還沒有出路。

江宜柔指出，過去從清明連假到端午節，都有百萬遊客湧入墾丁，回程多會買幾箱芒果，但今年疫情三級警戒，門市遊客掛零，企業送禮市場也消失。

芒果 農會 屏東

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