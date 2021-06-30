協助紓困 金門縣府號召金大學生投入現場諮詢

疫情重創各行各業，為了讓民眾更了解中央紓困方案，金門縣政府「三創紓困諮詢辦公室」今天進行首場現場諮詢。諮詢結合安心就業計畫，號召金門大學學生協助諮詢。

縣長楊鎮浯下午現場了解諮詢服務概況，他表示，紓困方案繁雜，因此要求協助民眾釐清規定，不希望紓困對民眾是「看得到，吃不到」。他特別提到，這次紓困辦公室由青年發展中心籌備處與金門三創服務平台共同成立，結合安心就業計畫，號召近40名金大學生組成防疫金門青年隊，首批協助紓困辦理的青年成員已完成職前訓練，投入紓困諮詢服務的工作崗位。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情全國三級警戒，包括餐飲業、批發、零售在內等商業服務業遭嚴重衝擊。經濟部啟動商業服務業紓困計畫協助受影響事業、勞工取得所需資金度過疫情難關；為配合防疫規定減少群聚，相關紓困採全面線上申請作業。

縣府表示，自6月7日成立「三創紓困諮詢辦公室」，配合防疫措施僅提供線上、電話諮詢，協助地區業者確認是否符合紓困補貼資格、檢視申請文件齊全度，已有超過千人次透過電話、線上諮詢紓困問題。

建設處表示，但考量離島偏鄉數位落差，地區傳統及年長業者不了解線上申請系統，縣府依中央流行疫情指揮中心指示的防疫指引要求與限制下，自30日起在風獅爺購物中心北棟3樓三創服務平台開放預約現場諮詢服務。首日現場服務共30名民眾。

建設處表示，經濟部商業服務業艱困事業營業衝擊補貼自7日起開放申請，到29日止，金門縣申請件數約2300件。這項服務自今天起，每週一到週五開放現場諮詢，每天提供6個時段進行紓困諮詢，將視服務量能滾動式調整。有需求民眾可撥打（082-316177）或LINE＠（好友：@kod4743g）預約。