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疫情嚴峻兼顧民眾需求 金門啟動緊急專機

中央社 / 金門縣30日電

因應疫情發展與地區民眾緊急往返台金需求，金門縣政府今天啟動緊急專機，每週一、三、五各1航班，直到全國三級警戒取消為止，提供鄉親往返台金緊急服務。首日載運24人。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，金門縣政府在一般旅客航班不增加、急難救助需求獲保障的先決條件下，今天起啟動緊急專機。

首班緊急專機下午2時10分由台北松山機場起飛，載送11名急難救助民眾返鄉；4時20分則載運10名急難救助鄉親、現場候補旅客3人，共13人赴台。專機作業順利結束，金門返台民眾都順利搭機，沒有滯留民眾。

金門縣觀光處長丁健剛表示，緊急專機開放申請，僅開放奔喪、醫療後返金，以及探望病危家人，以減少人員移動與病毒入侵風險。台灣端機場將嚴格管控，金門端剩餘機位再釋放給現場後補旅客搭乘。

觀光處表示，緊急專機以需求量最大的台北金門航線為主，有緊急需求民眾可直撥082-318823轉61002-9或0800-318823；在金門的鄉親可直撥1999縣民服務專線。

此外，今天固定航班到站194人，在金門機場進行快篩53人、在台灣端機場採檢136人。未篩的5人，其中3人支援醫生檢附核酸檢測PCR證明、2名旅客檢附PCR。

金門 專機 松山機場

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