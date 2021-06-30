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新冠肺炎輕症臨時收治屋到位 金門分流照護準備上路

中央社 / 金門縣30日電

金門縣政府購置的5個臨時收治屋到位，水電等設備大致就緒，將作為新冠肺炎輕症及無症狀確診病患臨時收治處所。縣長楊鎮浯今天視察後指示盡速完成，早日投入防疫照護工作。

設置在衛生福利部金門醫院急診室停車場的5個臨時收治屋，如同一般的貨櫃屋，內有獨立衛浴、冷氣空調，以及應有的生活設施，一間造價約新台幣50萬元。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續，楊鎮浯表示，金門醫院是金門縣唯一一家醫院，身兼收治普通病患責任外，也為離島傳染病防治醫療網的指定應變醫院；目前醫院有4間負壓病房以及8間隔離病房，可供治療重症個案。

至於輕症及無症狀確診病患，楊鎮浯表示，為消解民眾對所有病患都收治在醫院裡的疑慮，縣府以分區分流概念，在醫院停車場設置5組貨櫃屋，作為武肺輕症及無症狀確診病患臨時收治處所。

衛生局指出，臨時收治屋將提供後續突發狀況時能及時收治病患使用，讓病患能收治在距離醫院較近的安置地點，及時給予適切的醫療服務，同時紓緩確診個案湧入醫院的壓力，讓醫療體系能更專注重症個案照護。

縣府表示，各縣市爭相搶購臨時收治屋，經縣府工務處多次協調台灣廠商接單受理，並配合積極訂料趕工動員人力加班組裝，5個貨櫃屋提前於27日抵達金門料羅港碼頭，立刻由在地廠商運到金門醫院停車場指定位置並完成定位。

工務處表示，委託的設備暨管線廠商早自中旬就同步進場施作相關管線開挖作業，目前現場已將主要的電力、污水管線預佈完成；考量確診病患所排放的生活廢水仍可能遺留病毒，尚無法直接排入地區公共污水下水道系統內，將施作專管納入金門醫院專用的事業廢水處理設施系統處理後再予排放，以避免民眾疑慮。

楊鎮浯下午視察收治屋組裝狀況及整體整備進度，建設處和工務處等工作人員報告指出，到目前為止，廠商正辦理收治屋內各式電力、給水、排水與污水等預留孔位管線的銜接與冷氣設備等安裝，預計7月上旬可完成各項設施設備，並接續辦理相關的運作測試與驗收作業。楊鎮浯指示盡速完成，早日投入防疫照護工作。

金門 楊鎮浯 新冠肺炎

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