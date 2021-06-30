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大雨沖刷高雄梓官路面掏空 公所緊急拉封鎖線警戒

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市梓官區中崙路疑因連日雨水沖刷，道路出現坍塌、掏空。圖／宋立彬提供
高雄市梓官區中崙路疑因連日雨水沖刷，道路出現坍塌、掏空。圖／宋立彬提供

高雄市受西南風影響連日降雨，梓官區位於大排水溝旁的中崙路周一出現道路掏空狀況，梓官公所已先拉封鎖線警戒，高雄市議員宋立彬今天再到場察看，驚覺道路坍塌更嚴重，斷面延長15公尺長、40公分寬，緊急聯繫區公所及水利局，近期將進行路面重整。

宋立彬表示，此路段為民眾從中崙路想抄捷徑往岡山的重要路段，因位於3公尺深大排及農田旁，經多日雨水沖刷，本周一有民眾向他反映該路段出現掏空、坑洞，因此路段晚上路燈昏暗，避免民眾經過不慎踩空跌落大排受傷，立即通報區公所設置交通安全警戒，今天再前往視察，發現道路塌陷更嚴重。

區長李秀蓉表示，周一獲報現場已先拉封鎖線警戒，公所原與水利局、養工處預定7月5日前往會勘，今天又出現下陷情況，可見路面下方掏空嚴重，立即聯繫水利局、養工處，三個單位預計明天下午3點半會勘，研擬改善措施。

李秀蓉說，公所今天上午將該路段前後以圍籬警戒、貼告示牌，下午前往察看，發現竟有民眾直接拆掉封鎖線騎車經過，造成路面繼續下陷，擔心有民眾因此受傷，下午增設3道封鎖線，並請轄區派出所加強巡邏，提醒民眾勿圖一時方便再私自拆除封鎖線，安全起見請先改走替代道路。

高雄市梓官區中崙路疑因連日雨水沖刷，道路出現坍塌、掏空。圖／宋立彬提供
高雄市梓官區中崙路疑因連日雨水沖刷，道路出現坍塌、掏空。圖／宋立彬提供
高雄市梓官區中崙路疑因連日雨水沖刷，道路出現坍塌、掏空，目前公所已將路段前後封鎖警戒。圖／梓官區公所提供
高雄市梓官區中崙路疑因連日雨水沖刷，道路出現坍塌、掏空，目前公所已將路段前後封鎖警戒。圖／梓官區公所提供
高雄市梓官區中崙路疑因連日雨水沖刷，道路出現坍塌、掏空，高雄市議員宋立彬前往視察。圖／宋立彬提供
高雄市梓官區中崙路疑因連日雨水沖刷，道路出現坍塌、掏空，高雄市議員宋立彬前往視察。圖／宋立彬提供

掏空 高雄市 岡山

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