大雨沖刷高雄梓官路面掏空 公所緊急拉封鎖線警戒

高雄市受西南風影響連日降雨，梓官區位於大排水溝旁的中崙路周一出現道路掏空狀況，梓官公所已先拉封鎖線警戒，高雄市議員宋立彬今天再到場察看，驚覺道路坍塌更嚴重，斷面延長15公尺長、40公分寬，緊急聯繫區公所及水利局，近期將進行路面重整。

宋立彬表示，此路段為民眾從中崙路想抄捷徑往岡山的重要路段，因位於3公尺深大排及農田旁，經多日雨水沖刷，本周一有民眾向他反映該路段出現掏空、坑洞，因此路段晚上路燈昏暗，避免民眾經過不慎踩空跌落大排受傷，立即通報區公所設置交通安全警戒，今天再前往視察，發現道路塌陷更嚴重。

區長李秀蓉表示，周一獲報現場已先拉封鎖線警戒，公所原與水利局、養工處預定7月5日前往會勘，今天又出現下陷情況，可見路面下方掏空嚴重，立即聯繫水利局、養工處，三個單位預計明天下午3點半會勘，研擬改善措施。