澎湖疫苗接種涵蓋率13.8% 暫居全國第2

新冠肺炎疫苗開放接種，澎湖縣政府今天表示，截至6月底，澎湖已接種疫苗1萬4623人，以全縣人口10萬5000多人計，疫苗涵蓋率13.8%，遠高於全國平均8.35%，全國排名第2，僅次於連江縣。

縣府表示，疫苗施打自6月24日起，澎湖率先全國並提早開放第7、8、9類對象並再擴及第10類對象施打。疫苗接種人數大幅成長，以第7類「維持國家安全及社會機能正常運作者」及第10類「50歲至64歲」最為踴躍，其次為第8類「65歲至74歲長者」。

縣府指出，縣府開放第1至10類接種AZ疫苗以來，民眾接種情形踴躍，目前全縣AZ疫苗剩餘量約6000劑，預計7月6日前可全數施打完畢。縣府將和立委楊曜、議長劉陳昭玲持續向中央爭取更多疫苗，讓更多人施打疫苗。

縣府表示，澎湖獲配2萬1400劑疫苗，其中700劑莫德納、2萬700劑AZ疫苗，累計至6月底止，已接種疫苗1萬4623人，施打率為68%。