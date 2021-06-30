疫情下學子宅家迎暑假 今年中警青春專案上網獎品豐富
疫情影響學子停課不停學，在家利用網路學習，台中市警局少年隊明天起展開為期2個月的青春專案，將少年保護、防疫並重為前提，全面以網路、非群聚活動方式舉辦犯罪預防宣導，一系列的活動包括網路徵文、繪畫、創意標語等，提供豐富獎品，吸引年輕學子與青少年一起加入，讓防疫期間的暑假能夠充實有益，遠離不法。
台中市警局少年隊指出，今年度的青春專案從7月1日開始，為期2個月，由於新冠肺炎疫情持續嚴峻，今年青春專案不同以往，在少年保護與防疫並重的前提下，全面以網路及非群聚活動方式舉辦犯罪預防宣導，並以「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐欺集團及網路賭博」、「避免兒少遭色情行業利用」等為四大宣導主軸。
市警局少年隊表示，此次青春專案，已與各分局、婦幼隊規劃一系列的非群聚比賽及網路活動，例如創意電子海報、創意 Slogan（標語）、網路徵文、繪畫等徵件比賽，以及粉絲 專頁有獎徵答與多重抽獎活動等，相關活動訊息可至市警局各單位官網、粉絲專頁查詢，獎品豐富多元，包括全聯禮券、3C產品、圖書禮券、運動用品等等，歡迎青少年朋友一起參與。
台中市警局表示，疫情期間學子在家的時間變多了，上網的時間也隨之增多， 接觸網路社群的時間也將大幅增加，相對的也提高了青少年被有心人士利用，誤踏入假求職詐騙、網路賭博、販賣毒品等陷阱，還有網路霸凌、網路交友、資安風險、及充斥色情與性剝削資訊廣告等負面影響，對青少年身心健康發展危害甚鉅。
市警局為有效降低暑期青少年被害情事發生及落實防疫工作，藉由規劃各類網路參與活 動，讓宅在家的青少年學生透過線上參與，舒解無法從事戶外活動 的憂慮與焦躁，希望在疫情期間帶給青少年有益身心的抒發管道， 同時確保青少年暑期安全活動空間，讓台中市青少年擁有一個開心快樂的暑假。
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