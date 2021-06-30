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國民黨金門縣黨部抗疫送愛 募集物資助弱勢家庭

中央社 / 金門縣30日電

中國國民黨金門縣黨部今天將民間募集來的麥片、西瓜、口罩等生活物資交由家扶中心，由家扶中心主任李桂平代表接受，將發送給各清寒弱勢家庭，陪伴他們度過疫情困難時期。

國民黨金門縣黨部主委石兆瑉及金門縣青年志工服務協會理事長莊嘉銘和熱心的南門里長鄭易岳、乾雍冷凍食品行、金一體育用品社等善心商家，以及金門縣民眾服務社理事長黃聿標、常務監事王添泉等人下午將物資送到家扶中心。

石兆瑉說，疫情期間大家都不好過，但還願意慷慨解囊，協助受到疫情影響而失業及家庭生活艱困的民眾，實屬不易，他代表感謝各界善心人士外，也謝謝家扶中心多年來積極協助金門弱勢家庭；他說，黨部未來會持續協助統籌各界資源，帶頭做愛心，一起為金門防疫努力。

李桂平表示，家扶中心在疫情期間積極服務金門弱勢家庭，依據社工評估提供不同程度的協助，感謝黨部雪中送炭，一同做愛心，讓更多家庭受惠。

本身也是家扶中心展愛志工隊的金門縣青年志工服務協會理事長莊嘉銘說，金門弱勢家庭在疫情期間，很多擔任家庭經濟支柱的父母，遇到失業停工等問題，使原本困苦的環境更是雪上加霜，感謝國民黨金門縣黨部等團體願意將募集資源，透過家扶中心發送，將資源更有效提供給有需要的家庭。

金門 家扶中心 疫情

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