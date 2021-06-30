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新北永和婦人沒慢性病 打完疫苗後卻猝死

高雄海鮮餐廳自主推快篩 陰性徽章免費送

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄一家海鮮餐廳業者推出線上宅配食材服務，並賣起便當，拓展業績求生存。記者劉學聖／攝影
高雄一家海鮮餐廳業者推出線上宅配食材服務，並賣起便當，拓展業績求生存。記者劉學聖／攝影

因應新冠肺炎疫情衝擊，餐飲業者無不絞盡腦汁拓展業績求生存，高雄一家海鮮餐廳業者自主添購快篩試劑及制定防疫公約，並簽名宣誓遵守防疫公約，落實自主健康管理，維護自身、同仁及消費者健康，還開啟直播賣海產以及便當減少營業損失，另外高雄美術館內一家藥局也提供「另類」防疫小物，只要憑快篩陰性檢查證明就可以免費領取壹枚「我陰性 已通過快篩」徽章。

來來海鮮餐廳九如店經理張桂獎表示，疫情嚴峻餐廳業者只能想辦法自救，他們除了推出直播料理、線上宅配食材

製作多樣便當菜色吸引消費者外，為了防範DeIta病毒讓顧客吃的安心 ，餐廳員工除了測量體溫、配戴口罩、酒精消毒、 面罩防疫，特別斥資讓員工進行快篩，並製作陰性徽章讓員工佩掛於制服上識別，保護員工以及消費者的安全

張桂獎說每份快篩試劑要價約400元，雖營運成本增加，但能守護員工健康並讓消費者安心選購相對值得。

好藥局藥師張瑄表示，新冠疫情流行期間人與人的信任與距離越來越疏遠，所以特別製作上千份「快篩陰性」，「我陰性 已通過快篩」的徽章，已經接受快篩的民眾只要持有陰性證明，就可以到店內免費領取一份徽章配戴，讓旁人可以更安心。

高雄美術館內一家藥局特別製作上千份「快篩陰性」，「我陰性 已通過快篩」徽章，已經接受快篩的民眾只要持有陰性證明，就可以到店內免費領取一份徽章配戴，讓旁人可以更安心。記者劉學聖／攝影
高雄美術館內一家藥局特別製作上千份「快篩陰性」，「我陰性 已通過快篩」徽章，已經接受快篩的民眾只要持有陰性證明，就可以到店內免費領取一份徽章配戴，讓旁人可以更安心。記者劉學聖／攝影
高雄一家海鮮餐廳業者自主添購快篩試劑及制定防疫公約，並簽名宣誓遵守防疫公約，落實自主健康管理，維護自身、同仁及消費者健康。記者劉學聖／攝影
高雄一家海鮮餐廳業者自主添購快篩試劑及制定防疫公約，並簽名宣誓遵守防疫公約，落實自主健康管理，維護自身、同仁及消費者健康。記者劉學聖／攝影
高雄一家海鮮餐廳業者推出線上宅配食材服務，拓展業績求生存。記者劉學聖／攝影
高雄一家海鮮餐廳業者推出線上宅配食材服務，拓展業績求生存。記者劉學聖／攝影
高雄一家海鮮餐廳業者自主添購快篩試劑及制定防疫公約，並簽名宣誓遵守防疫公約，落實自主健康管理，維護自身、同仁及消費者健康。記者劉學聖／攝影
高雄一家海鮮餐廳業者自主添購快篩試劑及制定防疫公約，並簽名宣誓遵守防疫公約，落實自主健康管理，維護自身、同仁及消費者健康。記者劉學聖／攝影
高雄美術館內一家藥局特別製作上千份「快篩陰性」，「我陰性 已通過快篩」徽章，已經接受快篩的民眾只要持有陰性證明，就可以到店內免費領取一份徽章配戴，讓旁人可以更安心。記者劉學聖／攝影
高雄美術館內一家藥局特別製作上千份「快篩陰性」，「我陰性 已通過快篩」徽章，已經接受快篩的民眾只要持有陰性證明，就可以到店內免費領取一份徽章配戴，讓旁人可以更安心。記者劉學聖／攝影
高雄一家海鮮餐廳業者推出線上直播宅配食材服務，並賣起便當，拓展業績求生存。記者劉學聖／攝影
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由於疫情影響餐飲業者無法正常營業，原本的海鮮展示攤位空無一物，業者只能拓展其他業績求生存。記者劉學聖／攝影
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