高雄海鮮餐廳自主推快篩 陰性徽章免費送
因應新冠肺炎疫情衝擊，餐飲業者無不絞盡腦汁拓展業績求生存，高雄一家海鮮餐廳業者自主添購快篩試劑及制定防疫公約，並簽名宣誓遵守防疫公約，落實自主健康管理，維護自身、同仁及消費者健康，還開啟直播賣海產以及便當減少營業損失，另外高雄美術館內一家藥局也提供「另類」防疫小物，只要憑快篩陰性檢查證明就可以免費領取壹枚「我陰性 已通過快篩」徽章。
來來海鮮餐廳九如店經理張桂獎表示，疫情嚴峻餐廳業者只能想辦法自救，他們除了推出直播料理、線上宅配食材
製作多樣便當菜色吸引消費者外，為了防範DeIta病毒讓顧客吃的安心 ，餐廳員工除了測量體溫、配戴口罩、酒精消毒、 面罩防疫，特別斥資讓員工進行快篩，並製作陰性徽章讓員工佩掛於制服上識別，保護員工以及消費者的安全
張桂獎說每份快篩試劑要價約400元，雖營運成本增加，但能守護員工健康並讓消費者安心選購相對值得。
好藥局藥師張瑄表示，新冠疫情流行期間人與人的信任與距離越來越疏遠，所以特別製作上千份「快篩陰性」，「我陰性 已通過快篩」的徽章，已經接受快篩的民眾只要持有陰性證明，就可以到店內免費領取一份徽章配戴，讓旁人可以更安心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言