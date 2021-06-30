台東熱氣球嘉年華活動 縣長饒慶鈴：一定舉辦

國內暑假觀光盛事，台東熱氣球嘉年華活動是否舉辦，台東縣長饒慶鈴今天肯定的說「一定會辦」。至於何時舉辦，她日前回答議員質詢時表示，最晚在9月中旬以前。

台東每年暑假的國際熱氣球嘉年華活動，已經成為國內重要的觀光活動，包括數場光雕，活動會場每年吸引上百萬人次，今年受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，是否舉辦引起外界關切。

饒慶鈴今天下午舉行新冠肺炎疫情防疫記者會時斬釘截鐵說：「一定會辦，但會延期，至於延到何時，以何種形式舉辦，要看疫情狀況。」

近日台東縣議會定期大會許多縣議員質詢相關問題，饒慶鈴6月28日回答鄭崗山縣議員追問時表示，因應疫情發展有不同的舉辦模式，最糟的狀況就是現場沒有任何觀眾，但仍會舉辦，因為熱氣球象徵台灣的希望。

饒慶鈴當時表示，熱氣球嘉年華不僅是一個活動，它有象徵性意義，象徵台灣希望的升空，所以一定會舉辦，但會視疫情後續，再決定舉辦日期，考量東北季風因素，最晚不會拖過9月中旬。

她說，縣府已有多種因應疫情的不同舉辦模式，最糟的狀況就是現場不能有人，這也表示舉辦時國內還是3級警戒的狀況，室外是不能超過10人以上群聚，「所以最壞的情況是現場完全沒有其他遊客」。

台東縣政府舉辦「2021台灣國際熱氣球嘉年華」，原訂7月3日至8月16日登場，今年首次與三麗鷗公司合作推出Hello Kitty熱氣球，更成為國際間Hello Kitty鐵粉與熱氣球迷的關注焦點，原預期今年夏天將有一股「Kitty鐵粉」人潮湧入台東。