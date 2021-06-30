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影／旗山爐渣地現蒂芬尼藍湖 陳椒華要求中聯加速清理

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
高雄山區日前連日大雨，造成旗山區大林爐渣掩埋地積水，出現蒂芬尼藍湖色，引發環保團體憂心造成汙染。圖／台南社區大學研究發展學會研究員晁瑞光提供
高雄山區日前連日大雨，造成旗山區大林爐渣掩埋地積水，出現蒂芬尼藍湖色，引發環保團體憂心造成汙染。圖／台南社區大學研究發展學會研究員晁瑞光提供

高雄山區日前連日大雨，造成旗山區大林爐渣掩埋地積水，呈現蒂芬尼藍色，引發環保團體憂心造成汙染。時代力量黨主席、立委陳椒華今舉行記者會表示，中鋼子公司中聯非法掩埋的廢棄物推估從100萬噸到400萬噸，法院已判決要求清除，但至今清除速度牛步，下雨後滲出的廢水更對鄰近農地造成影響，應盡速清理及進行廢水有效管理。

陳椒華指出，中聯掩埋的轉爐石等廢棄物位於高屏溪自來水保護區內，掩埋處本身就是一個湖，且地下水豐沛，掩埋廢棄物會汙染地下水、影響大高雄地區自來水質，應盡速清除，下雨滲出水也應該集中收集處理，不應該直接倒進大高雄自來水源的旗山溪。

高雄市議員林于凱表示，上周下大雨後到轉爐石處理場現勘，現場出現「Tiffany藍」的大面積水窪，雖基地四周目前有築起高堤，避免廢水外流，高堤外測周邊有挖出側溝做隔離，但他也呼籲，廢水及周邊水質監測，不應該只有三個月一次的地下水分析報告，要立即公布大雨過後的水質採檢數據，避免廢水溢流至農地，對高雄農產品安全造成影響。「中聯公司要完全確保沒有廢水流出，若發現有基地內廢水流出，就得立即處理」。

反旗山大林回填廢爐渣自救會會長鄭妙珍表示，因為中鋼子公司中聯挖除廢棄物非常慢，導致下雨後馬上會有滲出水，這些滲出水蔓延到旁邊香蕉園，會影響農作物種植，「目前業者直接抽走滲出水到旗山溪是不對的，應該先集中到儲存槽再運走進行廢污水處理」。

台南社區大學研究發展學會研究員晁瑞光表示，中聯公司把宣稱可以再利用的數百萬噸廢棄物，運到高屏溪自來水水質水量保護區非法掩埋，至今清除拖拖拉拉，實在不應該，應盡速清除。

廢棄物 水質 地下水

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