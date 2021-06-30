慈惠醫專挺屏東芒果多支持「比較不會行銷」芒果小農

屏東縣枋山鄉爆發Delta變異株群聚案，讓枋山芒果遭汙名化出現退訂潮，各界力挺，枋山地區農會芒果訂單暴增，但其實還有許多較不會行銷的芒果農，慈惠醫專師長們團購力挺屏東芒果，團購50箱，一起幫助老農、小農與青農，至少還有數十家芒果農需要幫助。

慈惠醫專主任秘書謝國榮說，慈惠醫專深耕南台灣，許多農民子弟在此就讀，看到屏東芒果農的煎熬感同身受，呼籲各界用行動，持續力挺屏東芒果。

芒果農芳興莊園陳潔芳、村長的水果林町霙、竹源小湯叔叔江宜柔現身感謝校方力挺，她們呼籲，恆春半島從恆春鎮、車城鄉、獅子鄉、春日鄉、枋山鄉與枋寮鄉地區，還有許多芒果農需要幫助，懇請各界用新台幣讓芒果下架，給農民持續前進的勇氣。

陳潔芳說，三級警戒前，幼保科辦「歡樂童樂趣」，嘉惠250名社區孩童，而物理治療科在屏東辦全中運時，提供選手專業守護，本次師長站出來力挺屏東芒果「有慈惠醫專真好」。

林町霙強調，三個品牌的芒果都自然熟成，加上今年久旱，芒果特別甜，屏東芒果好品質是有目共睹。

竹源小湯叔叔創辦人江宜柔說，自己是返鄉青年，過去在北部工作，發現慈惠醫專畢業生都很積極熱情，這次芒果被慈惠醫專師長買完，真的有被幫助到。

過去從清明連假到端午節，都有百萬遊客湧入墾丁，回程多會買幾箱芒果，但今年三級警戒，芒果農們的門市遊客驕傲掛零，且企業送禮市場消失，慈惠醫專學務長陳清雨解釋，屏東芒果產季到七月中下旬，盼校友與各界持續力挺屏東芒果。