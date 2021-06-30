鳳山封樓住戶怨無辜 藍營議員：盼比照新竹加碼補助1萬

高雄鳳山某社區大樓疑似出現新冠肺炎陽性個案，市府將全棟住戶送往防疫旅館集中隔離14天。高雄市國民黨議員黃紹庭質疑，一人確診卻全棟大樓「封樓」將住戶「移送」防疫旅館，此舉「逆時中」，違反中央流行疫情指揮中心規定。另位議員鍾易仲則認為，入住防疫旅館者，扣除中央與市府補助，每人還要花費1萬元左右，高雄應該學新竹市做法，居家隔離者被強制入住防疫旅館，市府應加碼補助1萬元，中低收入戶費用全免。

鳳山某社區大樓疑似遭仁武家庭群聚感染波及，市府衛生局昨天下午啟動疫調。衛生局今天上午表示，全棟採集PCR檢體181人、快篩245人，全體住戶採檢後分送防疫旅館隔離。

高市議員黃紹庭表示，仁武確診案發生至今一周多，理論上高市府應該已經作完完整疫調，對相關足跡及所到過之處進行充分清潔消毒，並進行匡列、隔離及採檢等。如今，卻爆出鳳山社區大樓有疑似因仁武傳播染疫的確診的案例，無疑是陳其邁「防疫神話」徹底破功。

此外，遭隔離住戶向市議員鍾易仲陳情指出，入住防疫旅館，4口之家若一人一房，可能需要花3、4萬元，他們沒有做錯事，卻被強迫住旅館，莫名其妙多出額外開銷，讓人感到不平。

鍾易仲說，入住防疫旅館者，衛福部每人每日發防疫補償金1000元，高雄市也給予每天500元補助，中央加地方合計補助1500元，然而高雄防疫旅館每日費用平均為2000到2500元，民眾每日要負擔500到1000元，隔離14天，一個人約花7000到14000元。

鍾說，這棟大樓很多家庭人數3、4人，就算兩人一室，也要花2、3萬元，居民表示，被隔離就已經很衰了，還要支出這麼多錢，實在很冤枉。