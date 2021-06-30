快訊

【疫情這堂課】警察以前怕子彈現在怕病毒 擔心傳染家人乾脆睡在駐地

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鳳山封樓住戶怨無辜 藍營議員：盼比照新竹加碼補助1萬

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
針對高雄鳳山大樓疑似住戶染疫，環保局人員今早進行清消作業。圖／市府環保局提供
針對高雄鳳山大樓疑似住戶染疫，環保局人員今早進行清消作業。圖／市府環保局提供

高雄鳳山某社區大樓疑似出現新冠肺炎陽性個案，市府將全棟住戶送往防疫旅館集中隔離14天。高雄市國民黨議員黃紹庭質疑，一人確診卻全棟大樓「封樓」將住戶「移送」防疫旅館，此舉「逆時中」，違反中央流行疫情指揮中心規定。另位議員鍾易仲則認為，入住防疫旅館者，扣除中央與市府補助，每人還要花費1萬元左右，高雄應該學新竹市做法，居家隔離者被強制入住防疫旅館，市府應加碼補助1萬元，中低收入戶費用全免。

鳳山某社區大樓疑似遭仁武家庭群聚感染波及，市府衛生局昨天下午啟動疫調。衛生局今天上午表示，全棟採集PCR檢體181人、快篩245人，全體住戶採檢後分送防疫旅館隔離。

高市議員黃紹庭表示，仁武確診案發生至今一周多，理論上高市府應該已經作完完整疫調，對相關足跡及所到過之處進行充分清潔消毒，並進行匡列、隔離及採檢等。如今，卻爆出鳳山社區大樓有疑似因仁武傳播染疫的確診的案例，無疑是陳其邁「防疫神話」徹底破功。

此外，遭隔離住戶向市議員鍾易仲陳情指出，入住防疫旅館，4口之家若一人一房，可能需要花3、4萬元，他們沒有做錯事，卻被強迫住旅館，莫名其妙多出額外開銷，讓人感到不平。

鍾易仲說，入住防疫旅館者，衛福部每人每日發防疫補償金1000元，高雄市也給予每天500元補助，中央加地方合計補助1500元，然而高雄防疫旅館每日費用平均為2000到2500元，民眾每日要負擔500到1000元，隔離14天，一個人約花7000到14000元。

鍾說，這棟大樓很多家庭人數3、4人，就算兩人一室，也要花2、3萬元，居民表示，被隔離就已經很衰了，還要支出這麼多錢，實在很冤枉。

防疫旅館 衛生局 高雄市

延伸閱讀

大新竹解渴水情恢復正常 撤除32處臨時供水站

6月30日疫情懶人卡／板橋大遠百確診接觸者皆陰性 高雄鳳山一大樓採檢都過關

高雄鳳山一大樓1確診 PCR採檢181人、快篩245人皆陰

仁武、鳥松區鄉親看過來！紅61以全新電動公車上路營運

相關新聞

夜市力拚微解封 高雄地方型小夜市陸續恢復營業

各地夜市微解封，高雄夜市攤商為求生存，也慢慢恢復營業。高雄市未強制夜市歇業防疫，原有18處夜市自主停業，除外界關注的瑞豐...

屏東不排除再增確診枋寮醫院強化防疫 潘孟安下午說明

Delta變異株來勢洶洶，入侵社區，屏東縣枋寮老農夫妻出入枋寮醫院頻繁，且與枋山群聚多名確診者都有到過枋寮醫院，屏東縣府...

慈惠醫專挺屏東芒果多支持「比較不會行銷」芒果小農

屏東縣枋山鄉爆發Delta變異株群聚案，讓枋山芒果遭汙名化出現退訂潮，各界力挺，枋山地區農會芒果訂單暴增，但其實還有許多...

鳳山封樓住戶怨無辜 藍營議員：盼比照新竹加碼補助1萬

高雄鳳山某社區大樓疑似出現新冠肺炎陽性個案，市府將全棟住戶送往防疫旅館集中隔離14天。高雄市國民黨議員黃紹庭質疑，一人確...

高雄偏鄉救護學更多、更快 他榮獲十大傑出救護員

高雄市消防局杉林分隊高級救護員陳茂軒榮獲台灣急診醫學會「2021年十大傑出救護技術員」特優獎，為高雄市自107年度睽違3...

台南綠議員要求恢復開議 藍批：找麻煩

台南市議會定期大會配合三級警戒從5月17日順延2次，預計7月12日解除後恢復開議，民進黨台南市議員呂維胤、李宗翰、蔡筱薇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。