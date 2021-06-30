齊心抗疫 馬防部烘焙社手作點心為醫護人員打氣

新冠肺炎疫情嚴峻，為感謝第一線醫護人員守護馬祖軍民健康，為軍民入境快篩、施打疫苗，軍方前往致謝，並送上馬防部烘培社自製點心，為醫護人員加油。

陸軍馬祖防衛指揮部為凝聚團隊向心與培養官兵技能，成立烘焙社，在資源缺乏的離島下運用資源，讓官兵發揮創意巧思，體驗烘焙樂趣，現在也成為具有心意的防疫感謝禮物。

為感謝新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻時刻，防疫第一線醫護人員守護馬祖地區軍民的健康，馬防部參謀長邱之峰代表指揮官及防區全體官兵，至連江縣立醫院贈送烘培社官兵自製點心及咖啡，獻上感謝心意。

馬防部表示，在疫情三級警戒後，衛福局與醫護人員忙前忙後，全副武裝負責入境快篩，同時動員醫護人力，為全縣鄉親施打疫苗。自連江縣傳出4例確診個案以來，守住地方疫情遏止擴散，醫護人員的辛苦，軍民都看在眼裡，藉由自製點心為醫護人員打氣。

連江縣醫院院長張志華表示，感謝馬防部官兵的熱情與用心，同仁們能深切感受心意，醫護人員會繼續堅守第一線防疫工作，全力以赴共同抗疫，及阻斷疫情傳播鏈，發揮同島一命的精神。