聽新聞
test
0:00 / 0:00
夜市力拚微解封 高雄地方型小夜市陸續恢復營業
各地夜市微解封，高雄夜市攤商為求生存，也慢慢恢復營業。高雄市未強制夜市歇業防疫，原有18處夜市自主停業，除外界關注的瑞豐觀光夜市已在6月中旬復業外， 左營、美濃、旗山等地的地方區域夜市也陸續開市營運，但仍有11處夜市仍自主停業中。
高雄市禁止店家內用，夜市攤商也一樣，民眾逛夜市不能內用，更禁止邊走邊吃，受疫情影響，三級警戒至今，各地方型態的夜市或小型商展自主停業一個多月，近日疫情趨緩之後陸續恢復。
市府經發局指出，各地夜市由管委會自主管理，原有18處夜市自主停業，直至今天仍有11處停業中，前鎮、楠梓、鳳山、仁武、大社、大樹與鹽埕等地夜市仍未復業。賣炸雞的陳姓攤商說，最近常下雨，夜市生意沒有很好，但再不擺攤日子過不下去，不得不出門做生意，他會提醒顧客，防疫期間一定要保持安全距離。
為協助夜市攤商，市府「好家載」互助防疫平台也納入夜市，仍維持初期的四處，分別為瑞豐、興中、忠孝、光華，尚未拓展至其他夜市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言