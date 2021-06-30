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夜市力拚微解封 高雄地方型小夜市陸續恢復營業

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄瑞豐夜市自主停業，6月15日恢復營業，其他地方型小夜市或商展也陸續恢復營業。圖／本報資料照
高雄瑞豐夜市自主停業，6月15日恢復營業，其他地方型小夜市或商展也陸續恢復營業。圖／本報資料照

各地夜市微解封，高雄夜市攤商為求生存，也慢慢恢復營業。高雄市未強制夜市歇業防疫，原有18處夜市自主停業，除外界關注的瑞豐觀光夜市已在6月中旬復業外， 左營、美濃、旗山等地的地方區域夜市也陸續開市營運，但仍有11處夜市仍自主停業中。

高雄市禁止店家內用，夜市攤商也一樣，民眾逛夜市不能內用，更禁止邊走邊吃，受疫情影響，三級警戒至今，各地方型態的夜市或小型商展自主停業一個多月，近日疫情趨緩之後陸續恢復。

市府經發局指出，各地夜市由管委會自主管理，原有18處夜市自主停業，直至今天仍有11處停業中，前鎮、楠梓、鳳山、仁武、大社、大樹與鹽埕等地夜市仍未復業。賣炸雞的陳姓攤商說，最近常下雨，夜市生意沒有很好，但再不擺攤日子過不下去，不得不出門做生意，他會提醒顧客，防疫期間一定要保持安全距離。

為協助夜市攤商，市府「好家載」互助防疫平台也納入夜市，仍維持初期的四處，分別為瑞豐、興中、忠孝、光華，尚未拓展至其他夜市。

夜市 疫情 高雄市

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