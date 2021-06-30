高雄偏鄉救護學更多、更快 他榮獲十大傑出救護員

高雄市消防局山林分隊高級救護員陳茂軒榮獲台灣急診醫學會「2021年十大傑出救護技術員」特優獎，為高雄市自107年度睽違3年再次獲獎，陳茂軒謙遜表示，感謝擔任護理師的母親啟發，也感謝指導醫師及局內前輩提攜幫助，這是難得的生涯成就，將繼續在杉林分隊累積經驗，為病人做最好的處置。

高雄市消防局表示，每年度十大傑出救護技術員評選標準有六大指標，分別是緊急救護服務事蹟、教學經驗、救護論文發表等，陳茂軒具有4張急救專業證照，前年度急救一名猝死老婦康復出院，是杉林分隊創隊20年來首例康復個案，救護經歷豐富。另外，陳連續兩年擔任高級、中級救護技術員訓練駐班教官。

陳茂軒今年30歲，原在世新大學就讀時擔任網路媒體記者，受護理師母親影響，同時到新北市消防局擔任救護志工，大學畢業後報考警專消防科，並分發高雄市杉林分隊服務至今已5年。陳表示，就讀警專時雖體能不如同期同學，但因興趣成功克服體能障礙，為體驗不同案件救護狀況，選擇到偏鄉就職。

高市消防局醫療指導醫師、義大醫院緊急救護醫學科主任張釗慎表示，陳茂軒雖在偏鄉分隊服務、案件數較少，但因送醫距離長，加上複雜的內科急重症、小兒急症、重大創傷案件相對較多，因此更需要高級救護技術員的專業，陳在臨床上的處置能力及對緊急救護的積極熱忱，深獲醫療指導醫師群肯定。