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國際教育學習不能等 改線上營隊免費進行

中央社 / 金門縣30日電

金門縣政府教育處今天表示，國際教育學習不能等，原訂7月和8月辦理的「金門縣2021暑假國際教育營」，因疫情嚴峻，改為線上營隊方式免費辦理。7月7日前受理之前報名費退費。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情仍未緩解，教育處表示，疫情期間「如何陪伴孩子，不因為隔離失去與人互動的機會」是教育工作者重視的一環，因此策劃團隊「玩轉學校」及承辦單位金寧中小學持續不斷討論，決定將「實體營隊」轉變為「線上營隊」，繼續辦理暑假國際教育營。

教育處指出，以Gather Town辦理「線上營隊」，讓參與者隔著螢幕也能討論、即時互動；將現實中對話的感受，搬進螢幕，靠近彼此可以說悄悄話、拿麥克風會讓大家聽見、也可以三五成群進到會議室討論。

教育處長羅德水表示，透過這種互動方式，不再是老師點人回答，而是利用遊戲機制，讓發言成為一種常態，每人都能暢所欲言。每個孩子也都能創建自己虛擬角色，登入國際會議的代表人物，彷彿穿梭在國際會議廳現場，也讓一個個僵硬的視訊畫面，變得溫暖。

教育處進一步說明，線上營隊模式在這段期間邀請各縣市約45名孩子體驗後，獲得9成5家長正向的回饋，後續團隊也持續修正、調整，確保辦理時能順利進行。教育處說，籌備線上營隊其實比實體營隊更耗費心力，但為了鼓勵參與，線上營隊免費辦理，原名實體營隊的家長，一律全額退費。

退費申請即日起到7月7日，由於需上傳退款帳戶存摺封面，請使用google帳號登入。網址：https://reurl.cc/7r4dMD。線上營隊課程詳細說明，請查閱http://www.km.edu.tw/news/18454。

教育處說，原先未報名營隊，但想讓孩子參加線上營隊，教育處將統計報名人數後，預計7月12日開放給更多孩子報名參加。

疫情 金門 新冠肺炎

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