高醫學生接種現場實習 盼為抗疫出一分力

隨著疫苗陸續開打，高雄醫學大學也讓實習醫學生到注射站學習。一行人面對擔心疫苗副作用的長者及孕婦，細心傾聽及解說，希望在世紀之疫下，也能出一分力，期盼疫情盡早退去。

高雄巨蛋是高雄大型疫苗施打站，單日施打數量動輒上千人，對市府及高醫都是一大挑戰，因此高醫安排醫學生到高雄巨蛋注射站學習，行前除了教育學生認識疫苗保護力、副作用及禁忌，也指導如何與市府、醫療團隊合作，有條不紊執行防疫工作。

高醫附設中和紀念醫院副院長楊仁宏說，這是課堂上學不到的實習課程，體驗學習對醫學生是很寶貴的經驗，但新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間醫療降載，教學及會議也多改為視訊，因此學生少了很多與病人互動的學習機會。

由於碰上世紀嚴峻疫情，楊仁宏說，不希望醫學生只當個旁觀者，因此招募實習醫學生，到疫苗施打站現場體驗接種流程，短短4天招募到25名熱心六年級實習醫學生踴躍參與，能透過服務觀摩，增進學習。

學生施朝貴原本擔心疫苗知識準備不足會被問倒，後來發現多數時間花在教民眾如何填寫資料、解釋資料；疫苗問題則多由醫師問診時解答，很佩服醫師不斷更新新知，還要注意接種順序政策。

學生黃馨誼佩服醫療人員在短時間內，將流程規劃得井然有序，不致造成病患群聚。學生莊宜安說，嚴峻疫情危機是難得的學習機會，將來正式成為醫師時，有可能面臨更難應付的新興傳染病，期望自己能減輕大家的負擔。

工作結束後，同學們拆下面罩與口罩發現耳朵和額頭都痛了一陣子。學生謝怡徹表示，面對世紀之疫，任何人都無法置身事外，醫學生從問診填單到注射都要一定程度的熟悉，經由這場震撼教育，大家共同的心聲是：「同島一命，期盼疫情及早退去！」