台南綠議員要求恢復開議 藍批：找麻煩

台南市議會定期大會配合三級警戒從5月17日順延2次，預計7月12日解除後恢復開議，民進黨台南市議員呂維胤、李宗翰、蔡筱薇今呼籲，目前尚有7成以上的議員未總質詢，屆時不論是否解除三級警戒都應恢復開議，建議可採視訊質詢模式；不過，國民黨團副書記長蔡育輝表達強烈反對，認為違法，更會妨礙防疫工作的推動，在找市長和市府官員的麻煩。

台南市議長郭信良表示，對於視訊質詢的模式議會都準備好了，但須政黨協商後經大會同意，且目前沒有法源依據，要發文送行政院備查同意才能進行。

李宗翰說，無法估計全球疫情何時終止，議程不宜再延，疫情較嚴重的台北市都還在持續推動上半年度會期，台南若擔心群聚，可參考立法院採用視訊方式，呼籲議會盡快應變，恢復議程，避免民眾質疑議會功能。

呂維胤指出，有超過7成以上的議員都還沒總質詢，即使7月12日恢復開會，整個議程恐怕要到9月才能結束；10月又緊接著進入下半年度的預算審查會期，還要擔心因疫情影響預算審查流程，若如去年拖到隔年才審查完畢，非市民之福。

蔡筱薇表示，內政部早在5月底發聲明指地方議會報查後就可採視訊會議，目前立法院的系統已上線並可點名、質詢及投票等，議會去年11月就已針對疫情制訂視訊會議開會準則，甚至添購相關設備，相信早就準備好了。

對於民進黨3名議員希望恢復開議，蔡育輝認為，這幾天Delta變異株入侵南台灣，確診者足跡包括台南在內，加上南市發生8例家庭群聚確診者，讓台南疫情突然變得更緊張，結果民進黨議員卻在此時提議市議會採取視訊方式恢復召開第5次定期會，不僅沒法源依據、無議事效率，更阻礙防疫工作、綁住市府官員，在找市長和市府官員的麻煩，他反對在全國三級警戒期間恢復召開視訊定期會。

對此，黃偉哲表示尊重所有議員的想法，但現在防疫工作正在緊要關頭，每天確診和死亡人數有下降，代表已到最後一哩路的關頭，不希望防疫工作出現破口，也不願市府人員因防疫而怠慢議員，盼議員能讓防疫工作做到完善，再繼續開議，相信這對市民及防疫工作都是正面加分。