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直播／屏東果農夫婦感染源待釐清 陳時中下午2時記者會說明

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屏東不排除再增確診枋寮醫院強化防疫 潘孟安下午說明

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣枋寮國小篩檢站上午發500號碼牌都發完，民眾篩檢情況。記者黃義書／攝影
屏東縣枋寮國小篩檢站上午發500號碼牌都發完，民眾篩檢情況。記者黃義書／攝影

Delta變異株來勢洶洶，入侵社區，屏東縣枋寮老農夫妻出入枋寮醫院頻繁，且與枋山群聚多名確診者都有到過枋寮醫院，屏東縣府指出，針對枋寮醫院採取強化防疫措施，持續停止門急診，並在PCR採檢後第7天將再次篩檢，另外6月14日之後曾進出醫院者，將發簡訊通知民眾到篩檢站做PCR檢測。

針對屏東縣疫情變化，屏東縣長潘孟安下午3點將在臉書直播說明，不排除有新增確診者。

屏東縣府指出，枋寮鄉果農夫妻29日經中央流行疫情指揮中心證實感染Delta變種病毒，因果農夫妻與枋山Delta確診者有枋寮醫院足跡重疊史，縣府與中央流行疫情指揮中心研議後，針對枋寮醫院採取強化防疫措施，包含持續停止門急診及院內病患不得隨意進出、加強員工健康監測，於PCR採檢後第7日將再次篩檢，另6月14日之後曾進出醫院者，將發簡訊通知民眾前往篩檢站進行PCR檢測，後續隨疫情調查做滾動修正及調整。

潘孟安說，針對枋寮醫院的醫護及所有員工、病患及陪同家屬、相關合作廠商，共匡列共採檢537人，PCR檢測皆為陰性，另已匡列22位門、急診員工居家隔離。因為枋寮果農夫婦匡列隔離人數已達399人，還在滾動增加中，全部送往集中檢疫所。

屏東縣府在枋寮設置的三座篩檢站，枋寮國小、東海國小以及建興國小篩檢站持續全面採檢中，篩檢對象以枋寮鄉、春日鄉民及6月14日後曾至枋寮醫院就診民眾、陪病家屬未篩檢者為主，但擔心有重複足跡民眾也可前往篩檢，縣府呼籲符合資格的民眾於7月1日下午5點前盡快篩檢，阻斷社區可能的傳染鏈。

潘孟安說，面對Delta變種病毒，料敵從寬，再次提醒大家，篩檢陰性不代表沒有染病，請務必嚴守防疫措施，做好自我健康管理，落實戴口罩、勤洗手，如有症狀，請通報衛生局防疫專線08-7380208，由專人安排就醫。

屏東縣 疫情 篩檢站

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