高屏合作「替妳揀好好蔬果箱」 新鮮超值20公里免運費

高市府農業局與高雄地區、鳳山區農會合作，由營養師選搭兼具營養、美味最新鮮蔬果，推出599元12樣與699元15樣二款「替你揀好好蔬果箱」，結合計程車業者推出20公里免運費方案。今天兩農會第一次配送，動用了35台計程車要在最快的時間將蔬果箱送到消費者手中。

「替你揀好好蔬果箱」標榜所有蔬果當天凌晨集貨後，中午前直接配送到府，希望達到跟消費者親自到菜市場買的一樣新鮮。高雄市果菜市場菜商王正賢今天從凌晨3點開始理貨與包裝，共計配送200單次的蔬菜箱，下雨天葉菜類的品質不佳，讓現場揀選的工序非常繁瑣與耗時。這次配送動用了25台小黃，讓他大呼物流業真是不簡單。全部工作預計中午12點之前要全數將最新鮮的蔬果送到消費者手中。

高雄業市農業局長張清榮表示，這次方案主要有三項特色：一、最新鮮，農會人員會在凌晨3至4點起來集貨，當日中午就會配送到家，所以跟直接去菜市場買的一樣新鮮。二、最划算，這個方案配合雄好家載的配送計畫，20公里的運費由市府幫忙出。三、最實在：因為坊間的蔬菜箱售價上都有涵蓋運費在裡面，而消費者購買「替你揀好蔬果箱」方案的費用，都是實實在在花蔬果的費用上。

張清榮說，高雄地區及鳳山區農會對於這次的蔬果箱配送服務十分重視，請相關農會員工全力做好品質管控，務必做好消費者服務。同時因近期豪雨不斷，影響葉菜類品質，也強調重質不重量，雖然市場反應熱烈一下子就搶光，但不能單看眼前的買氣就胡亂出貨，打壞農民團體在業界建立的名聲，必須好好重視每一次的消費互動。