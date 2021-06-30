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屏東擴增篩檢量能 防堵Delta變異株的擴散

攝影中心 / 記者黃義書／屏東即時報導
屏東縣政府在枋寮鄉的枋寮國小的篩檢站，一位媽媽一手抱著一個小孩，另一手又拉著一個，一同來做PCR篩檢。篩檢後，媽媽抱連忙抱起篩檢時受到的驚嚇小孩拍背安撫，隨即離去。記者黃義書／攝影
屏東縣政府在枋寮鄉的枋寮國小的篩檢站，一位媽媽一手抱著一個小孩，另一手又拉著一個，一同來做PCR篩檢。篩檢後，媽媽抱連忙抱起篩檢時受到的驚嚇小孩拍背安撫，隨即離去。記者黃義書／攝影

為防範新冠肺炎Delta變種病毒的擴散，屏東縣政府在枋山鄉楓港、善餘兩村全面普篩、施打疫苗，楓港、善餘兩村停業四天，今天恢復後，將篩檢的量能往外散。在鄰近的枋寮、獅子、春日等鄉展開全面的PCR篩檢作業。為此縣府在枋寮鄉的枋寮國小設置了前進指揮所，上午開始運作，同時設於枋寮國小、東海國小、建興國小設置了三個篩檢站，也同步進行。

設在枋寮國小的篩檢站，篩檢次序分成上、下午兩個時段，每個時段各篩檢500人，民眾取了號碼牌後，再依序前來篩檢，減少群聚發生。枋寮國小篩檢站設於校內的籃球場，動線也比前天開始篩檢時順暢、快速。

一位媽媽一手抱著一個小孩，另一手又拉著一個，一同來做PCR篩檢。篩檢後，媽媽抱連忙抱起篩檢時受到的驚嚇小孩拍背安撫，隨即離去。

屏東縣政府在枋寮鄉的枋寮國小的篩檢站，一位媽媽一手抱著一個小孩，另一手又拉著一個，一同來做PCR篩檢。篩檢後，媽媽抱連忙抱起篩檢時受到的驚嚇小孩拍背安撫，隨即離去。記者黃義書／攝影
屏東縣政府在枋寮鄉的枋寮國小的篩檢站，一位媽媽一手抱著一個小孩，另一手又拉著一個，一同來做PCR篩檢。篩檢後，媽媽抱連忙抱起篩檢時受到的驚嚇小孩拍背安撫，隨即離去。記者黃義書／攝影
屏東縣政府在枋寮鄉的枋寮國小的篩檢站，設於校內的籃球場，動線也比前天開始篩檢時順暢、快速。記者黃義書／攝影
屏東縣政府在枋寮鄉的枋寮國小的篩檢站，設於校內的籃球場，動線也比前天開始篩檢時順暢、快速。記者黃義書／攝影
屏東縣政府在枋寮鄉的枋寮國小設置了前進指揮所，上午開始運作，同時設於枋寮國小、東海國小、建興國小設置了三個篩檢站，擴大篩檢。民眾抽號碼牌，依序前來篩檢。記者黃義書／攝影
屏東縣政府在枋寮鄉的枋寮國小設置了前進指揮所，上午開始運作，同時設於枋寮國小、東海國小、建興國小設置了三個篩檢站，擴大篩檢。民眾抽號碼牌，依序前來篩檢。記者黃義書／攝影

篩檢站 屏東縣政府

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