枋山楓港、善餘今解封菜市場冷清 村民：大家自主管理

屏東縣枋山鄉發生Delta變異株群聚，避免疫情延燒，枋山鄉善餘、楓港兩村停止商業活動4天，今起解封，楓港社區發展協會執行長黃隆献說，他一早到菜市場，發現菜市場都沒有人營業，村民可能都自主管理，比較安全。

黃隆献說，今天解封後，他一早到菜市場去看，發現菜市場都沒開，社區已經全面大清消，村民大多還是自主管理，配合防疫政策比較安全。

準四級警戒時，黃隆献說，村民都很自愛，到社區篩檢、打疫苗，都很配合井然有序，今天到七點多到菜市場都沒有人。

「大家一起守住，安全第一，配合政府一條心」黃隆献說，大家都很配合，警覺性也很高，也有很多善心人士捐物資。這波也造成芒果無端受害，讓芒果被汙名化。