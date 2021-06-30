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枋山楓港、善餘今解封菜市場冷清 村民：大家自主管理

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣枋山鄉發生Delta變異株群聚，避免疫情延燒，枋山鄉善餘、楓港兩村停止商業活動4天，今起解封，但街道冷清，楓港社區發展協會執行長黃隆献說，他一早到菜市場，發現菜市場都沒有人營業，村民可能都自主管理，比較安全。記者黃義書／攝影
屏東縣枋山鄉發生Delta變異株群聚，避免疫情延燒，枋山鄉善餘、楓港兩村停止商業活動4天，今起解封，但街道冷清，楓港社區發展協會執行長黃隆献說，他一早到菜市場，發現菜市場都沒有人營業，村民可能都自主管理，比較安全。記者黃義書／攝影

屏東縣枋山鄉發生Delta變異株群聚，避免疫情延燒，枋山鄉善餘、楓港兩村停止商業活動4天，今起解封，楓港社區發展協會執行長黃隆献說，他一早到菜市場，發現菜市場都沒有人營業，村民可能都自主管理，比較安全。

黃隆献說，今天解封後，他一早到菜市場去看，發現菜市場都沒開，社區已經全面大清消，村民大多還是自主管理，配合防疫政策比較安全。

準四級警戒時，黃隆献說，村民都很自愛，到社區篩檢、打疫苗，都很配合井然有序，今天到七點多到菜市場都沒有人。

「大家一起守住，安全第一，配合政府一條心」黃隆献說，大家都很配合，警覺性也很高，也有很多善心人士捐物資。這波也造成芒果無端受害，讓芒果被汙名化。

善餘村的芒果農林町霙說，解封後，長輩們都很自律，平常喜歡到各家串門子，現在大家都很謹慎，還是大多待在家中。

屏東縣枋山鄉發生Delta變異株群聚，避免疫情延燒，枋山鄉善餘、楓港兩村停止商業活動4天，今起解封，但街道冷清，楓港社區發展協會執行長黃隆献說，他一早到菜市場，發現菜市場都沒有人營業，村民可能都自主管理，比較安全。記者黃義書／攝影
屏東縣枋山鄉發生Delta變異株群聚，避免疫情延燒，枋山鄉善餘、楓港兩村停止商業活動4天，今起解封，但街道冷清，楓港社區發展協會執行長黃隆献說，他一早到菜市場，發現菜市場都沒有人營業，村民可能都自主管理，比較安全。記者黃義書／攝影
屏東縣枋山鄉發生Delta變異株群聚，避免疫情延燒，枋山鄉善餘、楓港兩村停止商業活動4天，今起解封，但街道冷清，楓港社區發展協會執行長黃隆献說，他一早到菜市場，發現菜市場都沒有人營業，村民可能都自主管理，比較安全。記者黃義書／攝影
屏東縣枋山鄉發生Delta變異株群聚，避免疫情延燒，枋山鄉善餘、楓港兩村停止商業活動4天，今起解封，但街道冷清，楓港社區發展協會執行長黃隆献說，他一早到菜市場，發現菜市場都沒有人營業，村民可能都自主管理，比較安全。記者黃義書／攝影

芒果 屏東縣 疫情

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